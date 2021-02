annonse

Reagerer sterkt på boikott-forslag.

. Conrad Myrland i MIFF reagerer sterkt på et forslag fra Bergen Arbeiderparti om å boikotte Israel.

– Jo mer Arbeiderpartiet uriktig anklager Israel for brudd på folkeretten, jo lenger bort skyver man palestinerne fra forhandlinger som kan føre fram til kompromisser og en god løsning for alle i området, skriver han, og legger til:

Ap i Bergen hevder at situasjonen ble ytterligere forverret i fjor på grunn av USAs såkalte fredsinitiativ ved å annektere 30 % av Vestbredden, den mest fruktbare delen av Vestbredden. Men Myrland skriver at Ap fortier at annekteringen ikke ble gjennomført, og også at palestinerne skulle etter planen bli kompensert med andre landområder.

Norge har spilt en sentral rolle i denne konflikten i mange år, blant annet gjennom Oslo-avtalen. Vi ønsker å se på oss selv som en sterk forsvarer for folkerett, demokrati og menneskerettigheter, skriver Ap i Bergen, og at fraværet av straffereaksjoner på Israels stadige, grove brudd på folkeretten og manglende respekt for internasjonal rett, undergraver selve betydningen av og hensikten med folkeretten.

Men Conrad Myrland sier at Ap i Bergen velger lovgivning basert på sharia i stedet for demokrati og vestlig rettstat. Ap klistrer seg til palestinske myndigheters agenda, uten å bry seg med at de nekter forhandlinger og fremmer jihad og jødehat i skole og medier.

– Ap heier fram en ny arabisk og muslimsk stat, samtidig som de vil utarme og utsulte innbyggerne i verdens eneste jødiske stat. Ifølge det tyske parlamentet, som burde være eksperter på området, finnes det et navn for slik ideologi: Antisemittisme.

