annonse

annonse

Eksklusjonen av undertegnede fra FrP den 15. desember 2020, var bygget på løgn og løse påstander som nå gjentas av Sylvi Listhaug.

Jeg kan ikke bare la det ligge. FrP hadde ingen sak. Det eneste vi hadde gjort i Oslo Frp, var å foreslå en profilskjerping med sterkere vektlegging av norske interesser. Forslaget ble lansert helt legitimt, som innspill i arbeidet med nytt program for perioden 2021-2025, og vedtatt på fylkespartiets årsmøte den 28/2 2020. Dette er godt dokumentert – gang på gang.

Allikevel presterer Ketil Solvik-Olsen ifølge Resett å si, i dagens pressekonferanse, at jeg ble ekskludert fordi jeg stilte meg i spissen for et grasrotopprør mot partiets politikk. Det er blank løgn!

annonse

Vi ønsket kun at FrP i sitt nye program tok tydelig stilling i en rekke saker som er viktige, endog kritiske, for det norske folk og Norges langsiktige overlevelse som selvstendig nasjon, i en politisk virkelighet som er helt ny, i et Europa som knapt er til å kjenne igjen, og med en politisk eliten som stiger høyere og høyere over folket.

Les også: Siv Jensen advarer nasjonalkonservative Frp-opprørere: – Vi er liberalister, finn dere noe annet å gjøre



Det var særlig ti områder hvor styret i Oslo FrP mente at FrP med fordel kunne bli skarpere i profilen og klarere i budskapet, i tråd med våre og våre velgeres forventninger.

annonse

1. FNs altomfattende klimapolitikk

2.Overnasjonalitet gjennom EØS/FN

3. Immigrasjon, asyl og familiegjenforening

4. Vindkraft

5. Forsvar

6. Borgernes trygghet

annonse

7. Sentralisering

8. Media

9. Skolesystemet

10.Uthuling av grunnloven

Ønsket ble i årsmøtet vedtatt i resolusjons form, etter helt normal partiprosedyre: Et innspill til programkomiteen.

Siv Jensen stemte imot med begrunnelsen at dette allerede var partiets politikk (!!), og forslaget ble stoppet av partiledelsen før det kom til votering på Landsmøtet i 2020.

I tillegg har undertegnede helt legitimt påpekt manglende levering og åpenhet på flere felt, i forhold til partiets velgere. Dette gjaldt saker der partiet hadde skapt forventninger i kraft av eget program, eller kommunikasjon og løfter i offentligheten.

Les også: Kommentarfeltet i harnisk og spår Frp-krise etter ekskluderingen av Geir Ugland Jacobsen: – Omsider viser partiledelsen sitt sanne ansikt

Jeg synes nå oppriktig synd på mitt gamle parti

At «ny» ledelse kjører i gang med å gjenta tilbakevist løgn om tidligere partikolleger, sier oss at vi neppe kan forvente en rask heving av troverdighet og moral i FrP-ledelsen.

At partiet nå også antakelig får en partileder som hevder at hun kunne tenkt seg å stemme på Hillary Clinton og Joe Biden hvis hun hadde kunnet stemme i USA, og som får «frysninger» av begrepet «nasjonalkonservativ» fordi det minner henne om «nazisme», bør gi velgerne en sterk grunn til skepsis.

Men vi i Demokratene bryr oss ikke så mye om FrP

Vi skaper helt ny og unik anti-globalistisk politikk, ikke minst for frustrerte velgere i Høyre, Arbeiderpartiet og SP, samt for mange oppgitte hjemmesittere. Vi lytter til folk, og er til for alle velgere som elsker Norge, men som har gitt opp dagens elite-politikere som åpent, skjult, aktivt eller passivt kappes om å selge oss ut til EU så fort de kan. Dette er en av flere klare indikatorer på at nasjonalforsamlingen ikke lenger representerer folkets vilje – noe vil vi rette på.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474