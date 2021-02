annonse

Det viser seg at britenes statsminister ikke har hatt et positivt inntrykk av Donald Trumps USA.

Storbritannias statsminister Boris Johnson erklærte under et digitalt møte i regi av Munich Security Conference at USA har kommet tilbake som leder av den frie verden nå som Donald Trump er ute av Det hvite hus. Uttalelsene er gjengitt på den britiske regjeringens hjemmesider.

Under møtet med de andre statslederne i G7-landene sa Johnson følgende om Biden-administrasjonen:

– USA er uforbeholdent tilbake som leder av den frie verden, og det er en fantastisk ting.

Johnson uttrykte seg også negativt om Donald Trumps periode som president.

– Tusmørket er over. Og vi runder hjørnet og landene som vi kaller Vesten kommer sammen og kombinerer sin formidable styrke og ekspertise igjen, sa han.

Klima

Videre brukte Johnson anledningen til å sette fokus på klimaendringer og global oppvarming. Han slo fast at han ønsker å presse på for at andre land skal forplikte seg til å bli karbonnøytrale innen 2050.

– Jeg er glad for at USA under president Bidens lederskap har sluttet seg til Parisavtalen igjen, sa britenes statsminister.

Biden har selv konstatert at verdens land er nødt til å drastisk «akselerere utslippsforpliktelser».

Gjenreisning

Boris Johnson hadde under møtet med de andre G7-lederne følgende å si om coronapandemien:

– Om noe godt muligvis kan komme ut av denne tragedien, er det at vi i det minste er blitt gitt en sjanse til å bygge en global gjenreising på nye og grønne fundamenter, så menneskeheten kan blomstre uten å ødelegge planeten.

