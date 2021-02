annonse

Bitcoin oppsto i januar 2009. Kjøpte. Frem til april 2011 kunne du kjøpe 1 Bitcoin for 1 USD. Kjøpte du 1000 Bitcoins for 1000 dollar for ti år siden, kunne du sittet med 50 millioner dollar i gevinst nå som prisen per bitcoin har steget til over 50.000 dollar. For en investering på under 10 000 kr, kunne du altså hatt over 400 millioner kroner ti år senere. Fantastisk. Men hva hvis du investerer nå?

For anarkister og teknologi-entusiaster har Bitcoin blitt sett på som en revolusjonerende, ny type «penger» som gjør at statenes, sentrabankene og de private bankenes kontroll på borgerne gjennom penger og skattlegging, tar slutt. Bitcoin har blitt fremstilt som demokratisk og desentralisert. Bitcoin er de nye, unge generasjonenes «digitale gull».

Bitcoin er en software og fundamentalt sett et system for å holde oversikt over hvem som eier hva i systemet. Slik sett har ikke en bitcoin noen verdi utover seg selv – med mindre noen innbiller seg det. Men det har mange gjort. Folk har flokket til bitcoin, spesielt de siste tolv mnd, hvor prisen er mer enn firedoblet. Folk er nå villige til å betale over 50.000 dollar for å kjøpe 1 bitcoin.

Og entusiastene som eier bitcoin spekulerer høylydt om at prisen kan stige til 1 million eller mer. Og hvis man finner som noen er villige til å betale 1 million for en bitcoin, så vil prisen stige dit. På samme måte som noen er villige til å bla opp hundrevis av millioner for et maleri av Picasso.

Investorlegender som Warren Buffet og Charlie Munger har sammenliknet Bitcoin med tulipanmanien i Amsterdam i 1637. Det er en spekulativ boble hvor folk satser på forekomsten av «the greater fool». At de finnes folk som er dumme nok til å kjøpe til en enda høyere pris enn dem selv. Dermed er det et pyramidespill, men når stopper den? Det er spørsmålet som kan avgjøre om du blir millionær eller taper alt.

Bitcoin er avhengig av positive vibber og spinn. Prisen går opp så lenge ledende influensere snakker den opp. Da Tesla nylig kjøpte Bitcoin, steg prisen 17 prosent på en dag. Nå har mange blitt redde for at Bitcoin bare er i startfasen av et rally, og de tør ikke annet enn å kjøpe seg inn. Dermed stiger og stiger prisen.

Men hva kan stoppe «troen på Bitcoin»? Noen ser alvorlige skjær i sjøen fra en egenskap ved Bitcoin som er bygget inn i selve designet. Og det er energibehovet som går med til å bekrefte transaksjonene og dermed opprettholde regnskapssystemet.

Ifølge Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index skjer hele 0,53 prosent av verdens energiforbruk nå i Bitcoin-systemet, tilsvarende 116 TWh. Med en gjennomsnittlig pris på 5 cent per KWh, gir det en årlig energikostnad på 58 milliarder dollar. Det er en formidabel sum for den relativt beskjedne 330 000-400 000 daglige transaksjonen i systemet. Til sammenlikning prosesserer Visa rundt 65 000 transaksjoner i sekundet. Ifølge Digiconomist bruker hver bitcoin-transaksjon flere tusen ganger mer energi enn hver Visa-transaksjon.

Og energibehovet stiger enormt raskt og er logisk en konsekvens av økning i pris per bitcoin. Nylig ble det klart at Bitcoin-systemet allerede med dagens priser bruker like mye energi som utviklingslandet Pakistan med 130 millioner innbyggere. Eller like mye som land som Nederland og Norge.

De som bekrefter transaksjonene i systemet, belønnes med nye bitcoins og det er insentivet de har til å utføre de datastyrte regneoperasjonene. Som beskrivelsen sier på Wikipedia:

«Alle genererende noder i nettverket konkurrerer om å være den første til å finne en løsning til det kryptografiske problemet i deres kandidatblokk, et problem som krever gjentatte prøv-og-feil-forsøk. Når en node finner løsningen, kunngjøres det til resten av nettverket og noden krever et nytt parti bitcoins utbetalt for arbeidet den har gjort. Resten av nodene validerer blokken og legger den til kjeden.»

Her kan dere se en presentasjon av hvordan Bitcoin-teknologien fungerer.

Spesialiserte harddriver er utviklet spesielt for formålet å utvinne Bitcoin (mining). De største og raskeste enorme serverparkene som har oppstått, stikker av med gevinsten. Det som driver serverne, er elektrisitet. Dermed er det et kappløp om å bruke mest mulig energi for å komme først i mål med regneoperasjonene.

Men for å ende opp med profitt, kan man ikke bruke mer penger på elektristet enn verdien av de bitcoins man får i belønning. Det sier seg derned at jo høyere prisen er på en bitcoin desto mer elektrisitet har man råd til å bruke og desto dyrere servere kan man kjøpe. Skulle altså prisen på Bitcoin stige ytterligere, vil elektrisitetsbruken også gjøre det. Her er et oversikt over økningen i energibruk bare de siste årene.

Det skjer nesten ingen bruk av Bitcoin til å kjøpe varer og tjenester foreløpig. All energien brukes strengt tatt til å opprettholde regnskapssystemet over beholdningen. Sammenliknet med etablerte banktjenester og Visa-transaksjoner er Bitcoin enormt energikrevende og ineffektivt. Dette slår hull på myten om at bitcoin-transaksjoner er gratis.

– Det er en del av designet at Bitcoin bruker så mye energi. Og det kommer ikke til å endre seg med mindre prisen på Bitcoin faller kraftig i fremtiden, sa Michel Rauchs, en forsker ved The Cambridge Centre for Alternative Finance til BBC nylig.

Men Bitcoins logiske gang mot å bruke enorme mengder energi, som er nødvendig for å opprettholde insentivene som gjør det alternative betalingssystemet mulig, ser ut til å kollidere med en annen meget påfallende trend i samtiden, nemlig kampen for å redusere utslipp av CO2. Hele 65 prosent av alle megaserverne som utvinner Bitcoin befinner seg i Kina, som denne oversikten viser. Bitcoin-entusiaster prøver å forsvare kryptovalutaen med at det i hovedsak er fra fornybar energi at Bitcoin utvinnes. Men i praksis blir dette et tvilsomt argument. Det er masse kullkraftverk i Kina som balanserer ut vannkraften. I en podkast på BBC om temaet nylig ble nettopp Bitcoins energiforbruk nevnt som en sannsynlig stadig mer diskutert del av kryptovalutaens konsekvenser. Blant annet er det påpekt at Teslas spekulasjon i Bitcoin er et paradoks. Som elbilprodusent selger Tesla seg inn som klimavennlig, men Bitcoin er det motsatte. – Bitcoin er bokstavelig talt anti-effektivt, sier David Gerard, forfatter av boken Attack of the 50 Foot Blockchain. – Det betyr at Bitcoins energiforbruk, og dermed dets CO2-avtrykk, kommer til å spinne ut av kontroll. Det er virkelig ille at denne energien bokstavelig talt blir kastet bort i et lotteri, fortsetter han til BBC. Ja, hva kommer til å skje hvis Bitcoin får samme dårlige rykte på seg som olje, gass og kull? Kommer det til å stikke hull på spekulasjonsboblen? Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

