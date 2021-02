annonse

Det ble en kamp mellom Slovenia og Norge til å vinne blandet lagkonkurranse i rumenske Rasnov lørdag. Norge trakk det lengste strået.

For etter at det var helt likt med 838,4 poeng til både Slovenia og Norge med en hopper igjen av den andre omgangen, avgjorde Halvor Egner Granerud lagkonkurransen til Norges fordel.

Han hoppet 96,5 meter og knuste dermed slovenske Ziga Jelar, som bare strakte seg til 87 meter.

Til slutt skilte det hele 23,4 poeng mellom landene, etter å ha vært likt etter sju av åtte hopp.

Dermed fikk Halvor Egner Granerud revansj etter at han ble disket fredag for å ha brukt for stor dress etter opprinnelig å ha vunnet rennet.

Et stykke bak

Norge var nummer to etter et godt førstehopp av Maren Lundby på 92 meter, før de tapte litt terreng til teten etter Daniel-André Tande sitt hopp på like mange meter.

Silje Opseth hoppet lengst av de norske som tredjemann med 93 meter, og sørget for at Norge var 11,9 poeng bak ledende Slovenia med Granerud igjen på toppen som siste norske hopper i den første omgangen.

Granerud klinket til med den omgangens lengste hopp på 97 meter. Dét, kombinert med gode stilkarakterer og det at slovenske Ziga Jelar bare hoppet 87 meter, gjorde at Norge ledet etter den første omgangen. Ned til Slovenia var det 9,4 poeng.

Ny slovensk ledelse

Og det var nettopp de to landene det skulle handle om i den andre omgangen også.

Etter at slovenske Nika Kriznar slo til med nok et kjempehopp, var Slovenia igjen i ledelsen.

Så tok Tande tilbake ledelsen for Norge etter at to av fire hoppere hadde satt utfor i den andre omgangen. Det skilte bare 2,3 poeng mellom landene.

De 2,3 poeng hentet Ema Klinec inn i sitt siste hopp, som gjorde at det var likt før siste hopp. Der avgjorde Granerud.

