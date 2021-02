annonse

Det har blusset opp en strid i kvinnekampen rett før 8. mars. Beskyldningene slynges ut om at noen er: «TERF», eller transekskluderende radikale feminister.

Dette har skapt fronter, leder i Ottar Ane Stø hevder at beskyldningen om at de skal være «TERF-er» er satt ut av motstandere. De som vil legalisere bordell og hallikvirksomhet. Hun sier at Ottar har alltid hatt transkvinner som medlemmer, og det før det ble politisk populært å være «transalliert».

Men nå får hun svar av Maria Refsland, hun er feminist og lesbisk CIS-kvinne, (CIS er i følge Wikipedia et ord som brukes i transmiljøene for de som ikke skifter kjønn). Hun skriver innledningsvis at hun har stor respekt for Kvinnegruppa Ottar og Ane Stø. Men ligger til at Stø, som leder i en av Norges viktigste kvinneorganisasjoner, må ta diskusjonen som kommer fra egne rekker seriøst.

– Jeg, en lesbisk CIS-kvinne, får ofte min identitet skjøvet foran i transekskluderende feministers kamp for å innskrenke andres rett til å definere seg, skriver Refsland i Klassekampen, og sier at kvinnekampen må ha en åpen dør:

– Det er ingen som kan frata meg muligheten til å kalle meg kvinne og lesbisk. Da skal vi heller ikke frata andre den muligheten. For ingen mener at kvinnebevegelsen er «den største trusselen mot transpersoners rettigheter».

Hun skriver at det er fortsatt konservative høyrekrefter i samfunnet. Men hun forventer mer når det gjelder transinkludering fra de som har vært viktige i kvinnekampen.

– En stor del av Støs argumentasjon bygger på at Unge Venstre og Pion også støtter transfolk, og at transrettigheter er et «brekkjern» for å legalisere sexkjøp og bygge pornoindustrien.

Føkk TERFer! Transkvinner er kvinner

Over to hundre stilte opp i et videomøte for 8. mars. Flere i den tradisjonelle kvinnebevegelsen ble provosert over at noen satte med plakater: «Føkk TERFer! Transkvinner er kvinner». Leder i Rød ungdom Alberte T. Bekkhus anklaget kvinnebevegelsen for å være preget av transfobi, begrunnelsen var at noen paroleforslag ikke ble ekskludert fra 8. marstoget. Hun skrev en kronikk i VG der hun påsto at en ikke kan kalle seg feminist dersom man er transekskluderende. Dette skapte sinne i Kvinnefronten og Kvinnegruppa Ottar. De følte seg stemplet som hatefulle, og ville ikke å bli kalt «TERF».

Maria Refsland sier at i spørsmålet om transrettigheter er kvinnegruppa Ottar enige med konservative høyrekrefter, Men hun understreker at de ikke er automatisk med i en konspirasjon som fremmer et kristenkonservativt Norge.

– Diskusjonen må gå på nettopp hvor bekymringen om transfobi i kvinnebevegelsen kommer fra, og ikke sauses sammen med andre debatter, skriver hun, og mener at døren ikke er åpen:

– Samtidig påpeker de av oss som er trans og organisasjoner som jobber for transrettigheter at den døra nettopp ikke er åpen. Argumentasjonen minner om menn som sier at kvinnekampen er vunnet, selv om kvinner selv viser til det motsatte.

Refsland skriver videre at de som kan oppleve transfobi sier det er et problem i kvinnebevegelsen, så er det jo muligens det. Men Ottar synes det å bli kalt «TERF» er mer problematisk enn diskriminering og hatkriminalitet mot transfolk.

– Kvinnekamp og transkamp går hånd i hånd, så lenge vi anerkjenner at transkvinner er kvinner og at transmenn er menn. Uten den anerkjennelsen er ikke kvinnekampen transinkluderende.

