annonse

annonse

Venstreideologen Magnus Marsdal mener det er «Frp-koden».

– Carl I. Hagen var en farlig politiker, selv om «alle» rakket ned på ham. Ja, kanskje særlig fordi alle rakket ned på ham.

Slik starter Marsdal sin kronikk i Klassekampen. Han har tidligere skrevet nettopp boken Frp-koden.

annonse

– For sent innså de hovmodige at alle fordømmelsene de hadde slynget mot den kyniske kolportør av politiske provokasjoner hele tiden inngikk i Hagens plan for å løfte Frp fra marginalt småparti til slagkraftig folkebevegelse, skriver han.

Siv Jensen driftet og vedlikeholdt det hun arvet fra Carl. Men så gikk det galt. Her er Marsdals analyse:

«Den sentraliseringen Sp bygger seg store på å kjempe mot, sto Frp i regjering ansvarlig for. Partiet sto bak de avgiftsøkningene for folk flest som Vedum kjefter på. Slik det også sto bak milliarder i skattekutt til dem som har mest. Det kommer knapt innvandrere til landet mer. Bortsett fra arbeidskraftimporten fra østlige EU-land, som undergraver vilkår folk flest har kjempa fram i Norge gjennom 100 år. Men denne formen for ukontrollert innvandring, er jo Frp for.»

annonse

Nå forsøker Frp å fri til grupper partiet tråkket på i regjeringsposisjon.

– Nå skal visst landets mange arbeidsløse få feriepenger, likevel. Det blir pensjon fra første krone. Vinner dette nye velgere? Nei, i disse sakene tror jeg andre partier har høyere troverdighet, fortsetter han.

Dermed gjenstår den strategien Hagen vant frem med: «Partiet må inn i rampelyset. Listhaug må få valgkampen til å handle om henne.»

Les også: Den «tredje fasen» har begynt i Frp: Solid start fra Listhaug og Solvik-Olsen

Da trenger hun bistand fra venstresida og MDG, skriver Marsdal. Fra kommentatorene i «den liberale eliten». Fra det han kaller «den samme typen moralsk høyverdige mennesker som alltid sto parat til å bade Carl I. Hagen i det rampelyset partiet hans var og er så avhengig av.»

Listhaug har demonstrert at hun mestrer den kunsten. Dette skal visstnok være oppskriften:

annonse

«Første fase: Si noe skandaløst provoserende, som å angripe en svak minoritet. Klem til så hardt at mediene bare må trykke på den store skandaleknappen. Håp på hardest mulig fordømmelser fra motparten. Andre fase er å spille uskyldig: Det var selvsagt ikke sånn jeg mente det. I fase tre vil politikeren ikke bare føle seg misforstått og uthengt, men aggressivt anklage den politiske eliten for knebling, sensur og et politisk korrekt meningstyranni som viser at de mektige ikke våger fri og åpen debatt.»

Men hvem skal sikre Listhaug denne rollen?

Rødt og SV går ikke på limpinnen lenger, sier Marsdal. Han tror også Ap har lært etter 2017.

Han tror «flasketuten peker på MDG». For nå kan vi påregne «angrep mot kjøttfri kantinedag, bedrevitere i storbyene og klimaekstremister som svikter Norge.»

Marsdal mener det blir «spennende å se om noen vil gi Listhaug den håndsrekningen som Frp håper på.»

Kan det være at MDG trenger Frp og Frp trenger MDG?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474