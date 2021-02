annonse

annonse

– Vi må legge oss flate.

– Vi må legge oss flate. Det gikk litt fort for en reporter i morgentimene. Saken ble også publisert litt for fort uten at vi fikk godt igjennom og kvalitetssikret på en vanlig måte, sier Meidell til Medier24.

Det var fredag morgen tabben skjedde. Nettavisen la ut saken «Ut mot Sp-toppene: – De er imot noe de ikke vet hva er».

annonse

Saken tar utgangspunkt i at rusreformutvalget vil avkriminalisere og erstatte straff for bruk, kjøp, besittelse og oppbevaring av mindre mengder narkotika, med obligatorisk oppfølging, skriver Medier24.

Her blir senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og politiker Jan Bøhler sitert på hva de mener om utvalgets forslag i et NRK-intervju.

– Vi tenkte for eksempel nytt i to minutter på parkeringsplassen i dag, og da kom vi fram til at vi måtte forby narkotika, er ett av Vedums «sitater» som ble brukt av Nettavisen.

annonse

Saken var imidleritid skrevet av humorsiden NRK Satiriks.

Om saken viser at Nettavisen-journalilster har fordommer mot Senterpartiet, spør imidlertid ikke Medier24 om.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474