annonse

annonse

– For tiden ser det ut som det sitter i ryggmargen på enhver journalist at om man kan henge ut idretten for noe, tilfredsstiller man kriteriet om «kritisk» journalistikk.

Det var i forrige uke Norges Idretssforbund (NIF) lanserte en rapport som fikk idrettsminister Abid Raja og en rekke andre politikere til å reagere. Ifølge Norges idrettsforbund er det et problem at svært få med innvandrerbakgrunn deltar i mange av særforbundene.

Men nå tar Sosiologene Arve Hjelseth og Mads Skauge i VG et kraftig oppgjør med hvordan idretten har blitt stemplet som rasistisk. De etterlyser kritiske spørsmål fra norske medier.

– Medienes dekning av rapporten er en studie i mikrofonstativ-journalistikk på vegne av den gode sak, som ikke må kludres til av nyanser og besinnelse. For tiden ser det ut som det sitter i ryggmargen på enhver journalist at om man kan henge ut idretten for noe, tilfredsstiller man kriteriet om «kritisk» journalistikk. Men kritisk journalistikk innebærer i dette tilfellet også å stille spørsmål ved både rapporten, og ved medienes og idrettens tolkning av den, slik Kjetil Rolness, som en av få, har gjort, skriver de to. Motstandsløst

De mener at mediene så motstandsløst har kjøpt disse fortellingene om rasisme i idretten uten å stille kritiske spørsmål, kan skyldes at slike kritiske nyanser fort blir oppfattet som kjepper i hjulene på det antirasistiske arbeidet. – Men forskning handler ikke om å levere politisk korrekte konklusjoner til oppdragsgivere med bestemte interesser, uansett hvor prisverdige motivene er. I dette tilfellet har rasismen i idretten høyst sannsynlig blitt fremstilt som mer omfattende enn den er.

Det positive med rapporten er at den bidrar til å styrke og bevisstgjøre særforbundenene i deres arbeid mot rasisme. Problemet er at den, slik den presenteres, overdramatiserer omfanget. Idretten består av tusenvis av frivillige som jobber gratis for flest mulig barn og unges beste. Det siste de trenger er å høre at de dermed bidrar til økt rasisme. Rolness: – Hvor idiotisk kan journalistikk egentlig bli i dette «antirasistiske» året? Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474 annonse