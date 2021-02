– Erna Solberg og regjeringen gjør skam på noe av det vakreste i Norge når de kaller det som nå skjer for «en dugnad», skriver han på Facebook. annonse

Han viser til at en vanlig dugnad går ut på at alle som kan, er med og bidrar til et felles mål. – De som ikke er friske til beins, får naturligvis slippe. Hver og en yter etter evne, og det som blir gjort kommer alle til gode. Nordmenn elsker rettferdighet, det er derfor vi har kåret «dugnad» til vårt nasjonalord.

200.000 går arbeidsløse Men i den store blåblå ordboka betyr dugnad noe annet, påpeker Rødt-politikeren. Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474 – I Erna Solbergs Norge betyr «dugnad» at 200.000 går arbeidsløse, mens de rikeste fortsetter å hente feite utbytter gjennom pandemien. Heltene i helsevesenet må ta til takke med småpenger i lønnsoppgjøret, samtidig som vi setter ny rekord i antall milliardærer. Noen lever greit i store hus med hjemmekontor, mens andre mister jobben eller må utsette seg for smitte for å holde hjulene i gang.

– I Erna Solbergs dugnad er det de med lav lønn, tunge jobber og dårlig helse fra før som får de største byrdene. De på toppen slipper unna det meste, eller skummer fløten.