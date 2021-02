annonse

Sendes til arbeidsleir.

En ankedomstol i Moskva avviste lørdag en anke fra den russiske opposisjonelle aktivisten Aleksej Navanlyj, og opprettholder dermed Navalnyjs fengselsdom.

Straffen på to år og åtte måneder avkortes imidlertid med åtte uker for utstått husarrest. Dermed må Navalnyj fortsatt belage seg på 31 måneder i arbeidsleir.

20. august 2020 fikk Navalnyj et illebefinnende om bord på et rutefly fra Tomsk i Sibir til hovedstaden Moskva, og flyet måtte derfor nødlande i Omsk. Under mistanke om forgiftning ble Navalnyj noen dager senere fløyet til Charité-sykehuset i Berlin.

Mens Navalnjy var innlagt, ble hans meldeplikt for russisk politi satt på vent.

Etter å ha blitt utskrevet 23. september forble Navalnyj imidlertid værende i Tyskland. Dermed brøt Navanlyj meldeplikten, som automatisk ble gjenopptatt etter utskrivelsen.

Først 17. januar, nesten fire måneder senere, returnerte Navalnyj til Russland. I mellomtiden skal Navalnyj ha hatt rekonvalesens i en herskapelig leilighet, blant annet med innendørs svømmebaseng, utenfor Freiburg, ifølge TV-kanalen Rossia 1.

Husleien skal ha beløpt seg til 30.000 euro (300.000 kroner) for to måneder, det samme som en ganske god årslønn i Moskva. Dette har fyrt opp under mistanken om at Navalnyj står på vestlige etterretningstjenesters lønnsliste.

Etter tilbakekomsten i Moskva ble Navalnyj pågrepet i passkontrollen.

På grunn av påstått brudd på meldeplikten mente myndighetene at Navalnyjs betingede fengselsdom fra 2014 burde gjøres ubetinget, og fikk byrettens medhold 2. februar 2021.

NTB skriver at Navalnyj lo da ankedomstolens dommer Dmitrij Balasjov 20. februar leste opp sin kjennelse, som opprettholder omgjørelsen til ubetinget fengsel.

Senere samme dag kom det en annen dom fra byretten i Moskva. Der ble Navalnyj funnet skyldig i å ha ærekrenket en veteran fra andre verdenskrig etter at den 94 år gamle mannen stilte opp i en video til støtte for president Vladimir Putin.

Han og andre medvirkende ble derfor utskjelt av Navalnyj som «en skam for landet», «forrædere» og «uten samvittighet».

Det falt ikke i god jord at en som med livet som innsats forsvarte fedrelandet mot nazistene, ble kalt forræder og en skam for landet.

Det var påtalemyndighetene som satte Navalnyj under tiltale, med kun halvhjertet støtte fra den fornærmede og hans familie.

Navalnyjs straff i denne saken ble kunngjort før klokken 18 norsk tid, og er en bot på 850.000 rubler, vel 97.000 kroner.

Norsk mainstream media har nylig omtalt Navalnyj som politiker. Navanlyj tilhører imidlertid ikke den parlamentariske opposisjonen, og har ingen offentlige politiske verv. Aktivisten stilte imidlertid i Moskvas borgermestervalg 2013.

