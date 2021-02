annonse

Det tok et helt år før Verdens helseorganisasjon (WHO) dro til Kina. Der møtte de manglende samarbeidsvilje og innøvde bortforklaringer. Hele turen var rett og slett bortkastet.

WHO fikk utlevert rapporter og analyser utført av Kina, men det var ikke mulig å fremskaffe dataene, skriver Wall Street Journal. WHO fikk bare «konklusjonen». De fikk heller ikke lov til å inspisere Wuhan Institute of Virology. Et laboratorium som forsker på coronavirus og som ligger bare 16 kilometer fra sjømatmarkedet der kommunistregimet først hevdet at viruset oppsto.

Kina foretok selv granskningen av laboratoriet, og WHOs konklusjonen var at det var «ekstremt usannsynlig» at det lekket derfra. Viruset kom av naturlige årsaker fra dyr til mennesker heter det fra offisielt hold. Da ser vi oss helt ferdig med den saken, neste spørsmål?

Da den globale pandemien bare var et lokalt virusutbrudd, valgte WHO å sitte stille i båten. Taiwan informerte WHO allerede i desember 2019 om at viruset så langt de kjente til smittet fra menneske til menneske. Isteden stolte WHO på at kommunistene snakket sant, om at viruset ikke smitter mellom mennesker. Hadde WHO gjort jobben sin, kunne kanskje den globale pandemien ha blitt stoppet ved sitt utspring.

Kommunistregimet vil ikke at vi skal få vite sannheten

Selv om et lokalt virusutbrudd endte opp som en global pandemi, virker det som om få interesserer seg for hvorfor det oppsto. Fokuset er på konsekvensene, ikke på årsaken. Gammelmedia er mer opptatt av å telle ofre, og sette det inn i gripende overskrifter. De kritiserte utelukkende Trump. Ikke Kinas president, selv om han fengslet leger og journalister som advarte.

Den eneste statslederen som gikk hardt ut mot Kina, var faktisk Trump. Men det var få andre, med unntak av Australia. De krevde en uavhengig granskning, men det resulterte i at Kina begynte å boikotte Australia.

Et dødelig virus oppsto i den kinesiske byen Wuhan. Men kommunistregimet la et lokk over saken, det var lite informasjon som kom ut. Verdifull tid gikk tap. Det ble en panikkstemning, politikerne brettet opp ermene og innførte strenge smittetiltak, dette førte til at mange mistet jobben eller fikk økonomiske problemer.

Norge har kommet billig ut, takket være olje og gass, vår økonomi sank bare med 2,5 prosent i 2020. Det er småtterier iforhold til Storbritannia, der har økonomien falt med hele ti prosent. Men det ser ikke ut til å bry regimet i Kina. De har fra dag en vist en manglende ansvarsfølelse. Som om de skulle være Midtens rike.

Taiwan advarte WHO

Taiwan har offentliggjort eposter sendt til Verdens Helseorganisasjon (WHO), der de indikerer at Covid-19 kan spres fra menneske til menneske. Men de hevder at deres påstand om spredning ble ignorert og senere benektet.

I følge Fox News foregikk dette over en måned før Kina innrømmet at viruset spredde seg fra menneske til menneske. Det skal ha vært kjent blant leger, men de fikk munnkurv og flere ble truet til taushet av politiet.

Taiwan har blitt utestengt fra WHO, landet har ikke engang observatørstatus. Det etter press fra Kina. Tedros Adhanom Ghebreyesus ble valgt til leder av WHO etter en omfattende innsats fra Kina. Han beskyldes for å være lojal til Kina, og at han arbeider imot land som USA og ikke minst Taiwan. Det sies at årsaken til at Kina ønsker å få innflytelse i WHO er fordi de vil få kinesisk naturmedisin introdusert i legevitenskapen. Ghebreyesus er ikke lege, han er biolog, han har vært helseminster og utenriksminister i Etiopia. Til nå har kritikk mot ham blitt avfeid med at Trump politiserer virusutbruddet og at Taiwan er rasister.

Tilslutt kom innrømmelsen fra Kina, viruset smittet fra menneske til menneske. Men da var det for sent. Jeg skal ikke ødelegge gleden over at vi får lov til å få vinterferie i år, men dog bare i Norge. Vi skal være takknemlige for det, kjære Erna og Bent. Når smittetiltakene blir strenge nok slår Stockholmsyndromet inn.

Takk, takk.

