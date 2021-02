annonse

annonse

I Fjordbukta nord for Alta.

Kommunen har satt krisestab, og jobber med å få evakuert folk sjøveien, skriver NTB. Det skal være hyttefolk og fastboende som er rammet.

– Utfordringen er at det er et betydelig ras som har gått, og at det er dårlig vær på stedet. Værprognosene de neste dagene tilsier økt skredfare. Vi jobber med å få satt opp båttransport, sier ordfører Monica Nielsen (Ap) i Alta kommune til NTB.

annonse

Foreløpig er det ikke meldt om noen som ikke har varme i hyttene eller nok mat. Skredet skjedde i 10-tiden og det er fortsatt stor skredfare.

– Vi er glade for at det ikke ser ut som om noen er tatt av skredet. Vi må finne en løsning for dem som er innesperret, og fram til da må folk holde seg i ro der de er. Det er sånn sett en oversiktlig situasjon, med praktiske utfordringer som må løses, sier Nielsen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474