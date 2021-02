annonse

Vetle Sjåstad Christiansen trygget Norges stafettgull i VM, og søndag får han en etterlengtet start i et individuelt renn. Det var ikke gitt for få dager siden.

Selv om Christiansen har vært en av de beste skiskytterne i verden inn mot VM, har Geilo-mannen måttet finne seg i å være reserve bak den suverene kvartetten Johannes Thingnes Bø, Sturla Holm Lægreid, Johannes Dale og Tarjei Bø i de individuelle konkurransene så langt i mesterskapet i Slovenia.

På fellesstarten får han imidlertid sjansen ettersom Norge har fem startplasser og Christiansen ligger på 15.-plass i verdenscupen totalt. Den ble sikret med knapp margin mens han selv så den avgjørende 20-kilometeren på TV.

– Det var en ekstremt deilig følelse. Jeg hadde full kontroll på hva slags plasseringer de enkelte trengte. Jeg så litt mørkt på det underveis, og først etter at (Benedikt) Doll, (Simon) Eder, (Fabien) Claude og (Aleksandr) Loginov var ferdige med fjerde skyting, skjønte jeg at det kom til å gå, sa Christiansen på pressekonferansen foran helgens avsluttende VM-øvelser.

Måtte dusje to ganger

Han forteller om heftige nerver i sving da det en stund så ut til at plassen på fellesstarten skulle ryke. Samtidig kjempet tre av lagkameratene hans om VM-medaljer.

– Det er det mest nervepirrende løpet jeg har sett noen gang, tror jeg. Sturla, Dale og «Johs» kjempet om VM-tittelen, og i tillegg måtte jeg følge Loginov, Claude, Doll og Eder.

– Det var nesten som å gå løp selv. Jeg hadde høy puls og svettet så mye at jeg måtte dusje to ganger og skifte på sengen. Så det var litt av et løp for meg også, gliser 28-åringen som leverte som norsk ankermann på stafetten lørdag.

Medaljehåp

På fellesstarten ser han seg selv som medaljekandidat, men han er litt usikker på hvordan det vil slå ut at han VM-åpner i mesterskapets siste helg.

– Det kan slå begge veier. De andre vil nok være litt mer slitne både mentalt og fysisk enn meg. Men så har de vært gjennom flere renn, og det er alltid litt ekstra nerver på den første VM-distansen, forklarer Christiansen til NTB.

Han legger til at han har forberedt seg så godt som mulig ved å gå testløp.

– Jeg har gått to testløp der jeg har presset meg selv så godt jeg har klart. En sprint og en full jaktstart. Jeg føler meg klar, både i beina og mentalt, sier han og legger til:

– Vi får se på søndag, men jeg vet hva jeg kan.

