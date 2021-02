annonse

Brus-giganten Coca Cola kurser nå egne ansatte til å «ikke være for mye hvit» ettersom det kan være en form for rasisme.

Det er nesten ikke til å tro at det er sant, men Coca Colas nye opplæringskurs, der de tvinger egne ansatte til å være «mindre hvit», er en realitet.

Ansatte som jobber for brus-giganten har lagt ut skjermbilder om rasisme-kurset på sosiale medier.

I en twitter-melding er det lagt frem fire skjermbilder som viser deler av kurset. På ett skjermbilde står det at å være «mindre arrogant og sikker» er å være mindre hvit.

Å være mindre hvit er, i følge Coca Cola, også å «lytte og tro».

Wut…. this seems like blatant racial discrimination to this employment lawyer. https://t.co/IEmpycTP6P — Harmeet K. Dhillon (@pnjaban) February 19, 2021

Advokaten Harmeet K. Dhillon svarte på twitter-meldingen der skjermbildene fra Coca Cola ble vist og kalte det rasisme.

– Hva? Dette er trolig ren rasisme, skrev hun.

Omvende hvite barn

Ifølge avisen Washington Examiner skal kurset ha tittelen «Konfrontere rasisme. Å forstå hva det vil si å være hvit. Utfordre hva det vil si å være rasistisk».

«Vær mindre undertrykkende, vær mindre arrogant, vær mindre sikker, vær mindre defensiv, vær mindre uvitende, vær mer ydmyk, lytt, tro, bryt med apati, bryt med hvit solidaritet» er oppført som måter å bli mindre hvite.

Coca Cola mener innsatsen for å være mindre hvit må starte tidlig, ettersom barn helt ned i treårs-alderen har blitt lært at deres hvite rase gjør dem overlegne, ifølge brus-giganten.

«I USA og andre vestlige nasjoner sosialiseres hvite mennesker for å føle at de iboende er overlegne fordi de er hvite. Forskning viser at barn i alderen 3 til 4 år forstår at det er bedre å være hvit», hevder Coca Cola.

«Prøv å være mindre hvit», står det avslutningsvis i «rasisme-kurset».

