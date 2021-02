annonse

Roy Steffensen i Fremskrittspartiet raser mot «elektrifiseringskameratenes dyre symbolpolitikk».

– Hva er egentlig poenget med å bruke titalls milliarder kroner til å elektrifisere norske oljeplattformer? Miljøgevinster er ubetydelig, kostnadene er enorme og naturinngrepene er betydelige. Å elektrifisere norsk sokkel er ikke annet enn kostbar symbolpolitikk uten effekt, og Fremskrittspartiet sier nei takk, skriver Roy Steffensen i Dagsavisen.

Han viser til at kraftforbruket på sokkelen tilsvarer cirka 10-12 TWH. Til sammenligning er hele Oslo sitt årsforbruk 9 TWH. Dette får Steffensen til å spørre hvor man har tenkt å hente de siste 10-12 TWH fra og slår fast at vindkraft er det eneste reelle alternativet.

– Det er greit at Senterpartiet i 2013 gikk til valg på 1000 vindturbiner bare i Rogaland, men er det noen andre som vil ha 1000 vindturbiner til her i landet? Det ene er naturinngrepene de medfører, men kostnadene er også betydelige.

Hjelper ikke

Han viser til at elektrifisering vil koste 50 milliarder kroner og føre til høyere strømpriser for forbrukerne.

– Denne miljøpolitikken er populær blant partier som kjemper om å være «miljøpartier». Men for verdens miljø gjør de en bjørnetjeneste. Det hjelper ikke å redusere norske utslipp, når resultatet er at industrien flytter ut og utslippene øker andre steder. Det er de globale utslippene som gjelder, og den gassen som ikke lenger vil brukes for å produsere strøm på norsk sokkel, den vil bli fraktet til Tyskland, slik at de kan brenne gassen og produsere strøm av den i stedet.

