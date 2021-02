annonse

– En ting er å analysere motsetningene og forstå følelsene hos (noen av) sine lesere. En annen ting er å selv rulle seg vellystig rundt i de dypeste folkelige fordommer.

Det startet med at Bergensavisens redaktør Sigvald Sveinbjørnsson tok et ramsalt oppgjør med stortingsrepresentant Espen Barth Eide, som han kaller en slags «grå eminense» i Arbeiderpartiet og en mann partiet ikke klarer å komme utenom når verv skal fordeles.

Sveinbjørnsson mener Espen Barth Eide er en gavepakke for Senterpartiet og at straks Barth Eide snakker om klimapolitikk tikker det inn flere Ap-velgere til distriktspartiet.

Nordllys-redaktør Skjalg Fjellheim mener at Barth Eide med sin bakgrunn som sjef for rikingene i World Economic Forum, som ankommer Davos i sine private helikoptre, kan man forstå at Barth Eide lett blir forarget over norske populister som fyrer opp gamle dieselbiler.

Barth Eide har svart kraftig på anklagene og anklaget de som fremmer slik kritikk for å «flørte med ytre høyre».

Nå får han støtte fra DN-kommentator

– Hva skal vi med grusomme kommentarfelt når vi har redaktører som Fjellheim og Sveinbjørnson, spør Eva Grinde og skriver at redaktør-angrepene på Espen Barth Eide er i beste fall «infantile», skriver hun i egen avis.

Hun kommer med en veritabel kraftsalve mot redaktørene Skjalg Fjellheim og Sveinbjørnson som begge har kritisert Barth Eide.

Uriktig

Grinde mener at Sveinbjørnsson skaper et uriktig bilde når han påstår at Barth Eide er langt borte fra folk flest.

– Alle på er jo på internett, og jeg tror det er en stor global bevissthet over hele landet. Det er ikke bare forbeholdt dem i byen, sier hun til Medier24.

Hun avviser at hun selv befinner seg i en Oslo-boble.

– Jeg vet ikke om jeg sitter i Oslo-bobla, og jeg vet ikke helt hva det er for noe. Jeg tror ikke jeg kjenner folk i distriktene bedre enn de to.

På viddene

BA-kommentator Sigvald Sveinbjørnsson stiller seg helt uforstående til Grindes kritikk.

– Den forstår jeg ingen verdens ting av. Den virker å være helt på viddene. Hva er det Grinde har lest, spør Sveinbjørnsson retorisk, sier han til Medier24.

Skjalg Fjellheim svarer at han ikke bruker tid på kritikken.

«Eva Grinde skriver for et begrenset antall mennesker innenfor en nokså liten geografi, i en avis uten tilstedeværelse nord for hovedstaden. Jeg bruker ikke tid på det hun skriver», slår han fast.

