Et passasjerfly nødlandet lørdag i Denver etter å ha fått store motorproblemer like etter avgang. En motor hadde tatt fyr.

United Airlines’ flygning 328 fikk problemer med den høyre motoren kort tid etter avgang fra Denvers internasjonale lufthavn lørdag, skriver NTB.

En Video filmet fra et passasjersete viser motoren omslynget av flammer.

Flight 328 @united engine caught fire. my parents are on this flight 🙃🙃 everyone’s okay though! pic.twitter.com/cBt82nIkqb

— michaela🦋 (@michaelagiulia) February 20, 2021