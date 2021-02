annonse

annonse

First we take Manhattan, then we take Berlin, sang Leonard Cohen salig. Nå, bare fire år etter hans død, kan globaleliten utvide repertoaret med de raskt krympende, resterende destinasjonene. Etter den gryende maktovertagelsen i Vesten er det bare å følge skytset fra deep-power-eliten, der de sprader rundt med Agenda 2030-buttons alle som en. For de skjuler slett ikke hva agendaen er: Konsolidert verdensherredømme!

Plasser deg selv midt i Bilderbergermøtet, eller i Davos – og spør deg: Hva er de viktigste hindrene for den vellykkede utviklingen som de fleste steder nå går på skinner? Nasjonalisme, selvfølgelig! Putin og Israel står øverst på vekk-ønskelisten. Etter lenge å ha spilt rollene som de gode, ønskverdige fiender. Vellykkede, selvstendige enkeltnasjoner er noe sabla herk.

Putin og Israel øverst på hatlisten – foreløpig..

annonse

Etter at Trump-hatet atter har veket plassen for silikonpupper, strikkeoppskrifter og kjønnsteori i de herskendes medier, vil vi etter hvert som kampen konsolideres, finne stadig økende Israel-hat og Putin-hat. Kina er jo garantert med på globaltangoen og sitter nærmest med nøkkelen til selve organiseringen av en fremtidig verdensorden på alle kontinenter.

Det tredje problemet på sikt er religion generelt. Gud, Konge og Fedreland er ikke-kompatibelt med en ny verdensorden. Det holder med en gudeliknende organisasjon – et grundig reformert FN – slik hensikten har vært helt siden organisasjonens tilblivelse etter første verdenskrig, og dens gjenopplivelse i 1945.

Hovedfienden

annonse

Kristenheten har vært globalaktørenes hovedfiende når vesten skulle erobres. Fremdeles finnes enklaver av gudsdyrkende kristne etter at Vestens kulturelle ståsted i historisk kjapt tempo er byttet ut med nye guder utenfra og ateisme innenfra. Tro ikke ett øyeblikk at Davos-gjengen har legning for konvertering til verken den ene eller den andre religiøse retningen. Men de skjønner også at blander du hummer og kanari i samme skålen, så er det nasjonsødeleggende. Og de av Bilderbergerne som var innom søndagsskolen fikk med seg Bibelens ord: ”Et hus som er i strid med seg selv kan ikke bli stående”.

Et verdensomspennende eksperiment som New World Order har imidlertid ikke all verdens tid på seg. Enhver revolusjon ebber jo etter hvert ut. Da spør man seg. Hvordan få reminisensene av religiøse til å innse at entiteten ”gud” utgjør den største splittelsesfaktoren worldwide? Og hvor finner vi de mest aggressive religionenes viktigste opprinnelsessteder? Jovisst! Israel og Midt-Østen. Store deler av kristenheten ser på Israel som det endelige målet for Guds Rike. Muslimenes tredje viktigste tilbedelsessted er Klippemoskeen – midt i Jerusalem. For ikke å snakke om selve den religiøse roten – jødedommen. Abrahams etterkommere.

Religion det siste hinder

Religion er ingen enkel nøtt å knekke. Med det våpenpotensialet selv bandittstater eller presteregimer nå rimelig enkelt kan skaffe seg, vil imidlertid verdenssamfunnet på ett eller annet tidspunkt måtte sette foten ned. Offentlig utfoldelse av religion må tøyles. Det er ikke nok at den sekulære verdenseliten med moralsk pondus og på trygg avstand – fra FN’s talerstol – fordømmer de stridende og alle former for vold. En solid krasj i Midt-Østen kan før eller siden generere en samling i den øvrige verden som avkrever handling. Nok er nok.

Israel er ikke større enn gamle Hedmark fylke, og 66 prosent av landet er ørken (Negev). Fiende nummer en er Iran. Deres presteregime besitter de facto avanserte nord-koreanske raketter med stor rekkevidde. Effekten av mulige treff midt i verdens religiøse hjerte – selveste Jerusalem – vil være knusende for selv ihuga troende. For ikke å snakke om en israelsk gjengjeldelse mot islams viktigste sentra.

Iran på vei inn i varmen?

annonse

Post-Trump-verdenen – USA/EU/FN/KINA – tenderer nå mot å oppheve Irans sanksjoner. Er menneskerettighetene plutselig blitt populære i det religiøse diktaturet? Trump genererte en rekke fredsavtaler i området. Men Iran ville han holde i ørene. Kan vi øyne at det for noen er blitt for stille i Midt-Østen? Bråk og spetakkel i disse religiøse områdene er rene vaksinen mot overnaturlige entiteter i den presumptivt rasjonelle del av verdenssamfunnet. Men full krig med moderne våpen er heller ikke helsekost for Tellus.

Om du var med i globalarkitektenes innerste sirkel og ikke tenkte disse tankene, hadde du ikke noe der å gjøre. For på ett eller annet tidspunkt må verden ta et oppgjør med religionenes historiske forferdeligheter. Fra kristenhetens heksebrenning og strekkbenkene i katolske kjellere under inkvisitoriske omstendigheter – til islams håndavhugging, steining og æresdrap. Verden kan simpelthen ikke leve med slike eksesser der høyvelbårne velærverdigheter springer rundt med stadig farligere våpen i håndbagasjen.

Å se for seg neste trekk på verdensarenaen er ikke annet enn å være god i sjakk. Sett deg i motstanderens sted.

”The great reset” går jo nettopp ut på først å ødelegge uønskede kulturer for så å bygge opp en ny, og la ødeleggeren fremstå som redningsmannen. Vinn, vinn uten skitt på lanken.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474