FrP er gjenoppstått med Sylvi Listhaug som leder. (Halleluja!) Eller?

FrPs sjel forsvant inn i sorte limousiner. Har ikke blitt sett etter at dørene ble lukket. Kanskje sjelen av og til tok bolig i uttalelser fra Per-Willy Amundsen, Christian Tybring-Gjedde og Sylvi Listhaug. Eller var det en demon som snakket gjennom dem? Plutselig sto de ikke for det de hadde sagt, eller de gikk stille rundt som apostelen Peter, selv om mulighetene for å tale Rom midt imot var mange og åpenbare.

FrPs beste satt sammen og grøsset av nasjonalkonservatisme, som visstnok lignet nazisme. Det falt i unåde hos deler av FrPs menighet. Selv om Sylvi nå har unnskyldt alt sammen er det liten tilgivelse å spore i kommentarfeltet på Resett og andre «alternative» medier. Spørsmålet er hvor representativt det kommentarfeltet skriver er for FrPs mulige «comeback»? Er kommentarfeltet toppen av et isberg som er stumme, men skjønt enige i det som stort sett skrives, eller er den vokale misnøyen med FrPs nye «verdivalg» størst hos et mindretall som ikke har all verden å si for FrPs valgresultat i 2021?

Hva skjer nå?

Rundt 1. mars kommer nye meningsmålinger. Resultatene av «Sylvi-effekten». Hvis FrP får større oppslutning enn sist – hvor kommer de til å ta flest velgere? Fra Sp? Demokratene? Arbeiderpartiet? Hjemmesittere? Bare et døgn etter Siv Jensens avgang er det kontroverser og skriverier rundt Sylvi, som har vært en relativt stille politiker de siste månedene.

Forvirret? Det er nok FrP også. Ukjente frontpersoner i lokale lag av partiet står frem med trusler om utmeldelse fordi Sylvi nå er leder for partiet som har «utviklet» seg siden Carl I Hagens glansdager. Andre FrP-ere har blitt kastet på dør, fysisk eller mentalt, sitter og finspikker på programmet til Demokratene – partiet som på enkelte meningsmålinger er 25 ganger større enn ved valget i 2017. Det sier også sitt om hvor små de var. Men anerkjennelsen fra trette velgere er synlig. Andre heter «koalisjonspartiene» som har blitt kastet ut av FrPs tempel når MSM skriver sitt gåtespråk i koder.

Sylvis personlighet

Jeg vil kort beskrive Sylvi Listhaug med to historier jeg har fra 100% sikkert hold. Den ene er fra en kamerat jeg har kjent hele livet og som stemmer godt til venstre i det politiske landskapet, den andre er fra Resetts Shurika Hansen.

Moren til kameraten min var utsatt for en livsforandrende ulykke. Da Sylvi var helseminister kom de tilfeldigvis i kontakt under et institusjonsbesøk. Moren, som stemte Sp ble sittende og snakke med Sylvi. Det var ingen kameraer der. Ingen mikrofoner. Det var en menneskelig prat som også omfattet faget og det politiske feltet Listhaug var sjef for. Noen uker senere kom det, helt ut av det blå, et personlig brev fra Sylvi til min kamerats mor. Et som gjorde inntrykk. Ikke et blablaskriv departementet hadde skrevet og Sylvi underskrevet. Det var mye bedre enn det. Det var rørende for de involverte. Min venstrevridde kamerat er i dag full av lovord om Sylvi. Selv om han neppe stemmer FrP av den grunn.

Shurika Hansen ble invitert av Sylvi for å snakke om sine erfaringer med æreskultur. Slik at Sylvi og Stortinget kunne lytte og lære. Ikke at det var mange fra Stortinget som var interessert i å lytte. De møtte knapt opp. Men Shurika skriver og sier at hun har stor respekt for mennesket Sylvi, at Sylvi er en person som bryr seg. Bare Shurika Hansen vet hva Hansen kommer til å stemme i 2021, men som jeg har forstått det er hun ikke fra før en FrP-stemmer.

Liberalisme vs nazistkonservatisme

Venstresiden har et demonisert bilde av Sylvi som et hatende og lite bra menneske. Sylvi er trolig heller litt for menneskelig og «upolitisk» av natur. Det er både bra og uheldig i 2021. De som er drittlei politikeres retorikk og væremåte vil applaudere det politisk ukorrekte. Men mange av dem er usikre eller helt bestemte på at «forholdet» med Sylvi er over etter uttalelsene om at nasjonalkonservatisme = nazisme.

De som er FrP-ere, men som ikke ønsker Sylvi som leder, tviler nok ikke på Sylvis menneskelige kvaliteter. De vil bare ikke bli assosiert med det Sylvi plutselig våger å si. På direkten til hele landet. Men katta er for lengst sluppet ut av sekken. Om FrP stiger betydelig på neste måling vil nok «murringen» fra nasjonalkonservative (tidligere FrP-ere) øke i det stille og «alternative» landskapet, men stilne hos resten av folket.

Hvis FrP forblir små, eller synker, vil to ting bli poengtert og poengtert: Sylvi er splittende. Sylvi er en løgner. Alt er mulig med Sylvi. Hun har en emosjonell streng i mange nordmenn. Også i meg. Er den brutt? Hva vil pressen og folket si om det Sylvi kommer til å si – og sier nå? Kjedelig blir det ikke!

Ugland og Demokratene

Lurås skrev i en kommentar at Sylvi og toppolitikerne i FrP, de som dehumaniserte de nasjonalkonservative velgerne og kreftene i FrP, neppe forsto begrepene de snakket med store bokstaver om. Går det an å tilgi Sylvi fordi hun ikke visste bedre? Nå som hun offentlig har invitert folden av nasjonalkonservative inn i partiet igjen? Eller visste hun hva hun sa, da hun sa det? Hva mener du? Er Demokratene et bedre valg enn et FrP med Sylvi som leder?

Ble FrPs tidligere førstekandidat fra Oslo, Ugland, ekskludert fordi han opponerte mot et vedtatt partiprogram, eller fordi han utfordret partiet så mye at det ikke kunne snakkes om? FrP kuttet av en liten gren i Oslo, håpet den ikke ville blomstre. Nå ligger mye og murrer i sølen. Er Sylvi og FrP tilgitt? Er det Per Sandberg og Siv Jensens liberale FrP som er kjernen og potensialet for FrPs vekst i Norge?

Kontroverser og hodebry

Sylvi er allerede kåret til Norges mest kontroversielle politiker. Noe av «skylden og æren» må Nettavisens journalist – tidligere spinndoktor for Sylvi – Espen Teigen ta. Provokasjon og engasjement var en viktig formel for kommunikasjon med Norge. Kostet til slutt Sylvi jobben som justisminister.

Sylvi er hodebry

Sylvi Listhaug er ekstremt klar, balansert og rolig når kameraet er på henne. Hun er et hodebry for mange. For de som liker henne, for de som vil like henne, for de som har tatt avstand fra henne, for de som aldri har likt henne og for de som frykter henne.

Et av Sylvis mest kjente «stunt» var å dra til den kriminelle gettoen Rinkeby i Sverige. Dette mens man ennå diskuterte om det fantes «svenske tilstander». At uttrykket knapt skrives om i mediene nå er et bevis på at svenske tilstander eksisterte og eksisterer. Det er normalisert, men underkommunisert. Resett skrev en artikkel som gjengav fakta som tilsa at Sverige var det nest mest kriminelle landet i Europa; den ble «avskiltet» av Faktisk.no. «Debatten» er øredøvende stille i MSM – de som faktisk betaler for «tiltaket» Faktisk.no.

FrP og Sylvi vil ikke anerkjenne Sverigedemokratene. Det synes jeg er problematisk! Slik sett har ikke FrP noe søsterparti i Norges nærmeste naboland. Det er bare merkelig. Ikke innbill noen at Liberalerne, som støtter en regjering med Löfven og MdGs søsterparti, med støtte av kommunistene i Vänstern, ikke innbill noen at de ligner FrP. Eller er det dit FrP ser?

Hvis det er dit du styrer skuta, Sylvi, så får du ikke min stemme. Vedum ser jeg på som en ulv i fåreklær. Da blir det heller «amatørene» i Demokratene. Selv om de er et bittelite «tulleparti». Men de har krefter som allerede gjør dem bedre enn «Bompartiet», som nå bare er 100 % provokasjon ingen bryr seg om. At de kjemper mot Sylvi, er «interessant».

Hvem skal du stemme på i september?

