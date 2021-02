annonse

Etter å ha startet som en uorganisert gruppe på Facebook har hytteeiere i Sverige nå besluttet å danne en formell forening, «Norske Torpare».

Dette skjer etter at nordmennene som vant hyttesaken mot staten om å slippe karantene etter hyttebesøk i Sverige, skriver NTB.

Nordisk Ministerråd har invitert foreningen til å presentere sin sak, og Norske Torpare håper å få til en løsning før påske, skriver de i en pressemelding ifølge NTB. Foreninger vil be staten om ikke å anke dommen fra Oslo tingrett og heller gå for en minnelig ordning for nordmenn med fritidsbolig i Sverige. De ønsker også at svenske myndigheter skal gjøre et unntak fra innreiseforbudet.

