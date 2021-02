annonse

annonse

Skal bidra til å holde oppsyn med kinesisk militær aktivitet og troppebevegelser langs grensen i nord.

Forsvarspublikasjonen Janes melder at sammenstøtene i Himalaya har vært en «øyeåpner» for både Kina og India. Begge land har derfor økt sitt militære fotavtrykk i området, samt tatt i bruk nytt overvåkingsutstyr for å «løse problemer» ved denne «lenge forsømte grensen», inkludert «strategisk områdenektelse» og «grenseoppklaring».

I denne sammenhengen har den indiske hæren leaset fire høyteknologiske Heron TP-droner fra Israel. UAV-ene vil sannsynligvis bli brukt til overvåkningsformål langs grensen mot Kina i det østlige Ladakh i Himalaya, hvor New Delhi og Beijing nå har begynt å trekke tilbake styrkene sine etter en langvarig lavintensiv militærkonfrontasjon.

annonse

Mens både den indiske hæren og det indiske forsvarsdepartementet har nektet å kommentere avtalen av «sikkerhetsmessige årsaker», hevder Security Risks Asia, et Delhi-basert konsulentfirma, at kontrakten er verdt $ 200 millioner.

Leaseperioden er på tre år, med opsjon på to års forlengelse.

«Nødfullmakter»

annonse

Leaseavtalen ble signert i midten av januar av den indiske hæren under de nye «nødfullmaktene» som ble gitt av den indiske regjeringen i kjølvannet av sammenstøtene med kinesiske soldater i Galwan Valley i juni 2020, hvor 20 indiske soldater mistet livet.

Under disse «nødfullmaktene», kan de indiske væpnede styrkene gå til anskaffelse av ethvert våpensystem under $ ca. 70 millioner – for å fremskynde anskaffelsen av militært materiell som ansees som nødvendig for å bedre håndtere den pågående militære spenningen med Kina i Himalaya.

Økt dronebruk

De indiske væpnede styrkene har lenge brukt israelske droner til overvåkingsoppgaver. Så mange som 10 Heron-TP-droner er for øyeblikket i tjeneste hos det indiske luftforsvaret, men den siste drone-anskaffelsen vil gå til den indiske hæren.

I august 2020 kom det rapporter om at India planlegger å bevæpne rundt 100 Heron-TP droner med missiler kjent som «Project Cheetah». Nylig leaset også den indiske marinen Predator-B-droner fra USA.

Israels forsvarsstyrke (IDF) kommenterer ikke bevæpning av droner, men rapporter antyder at Heron-TP tidlgere har utført «væpnede kamproller» med missiler «festet til vingene».

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474