annonse

annonse

Advokat Arvid Sjødin mener Jan Helge Andersen bør straffes for uriktig forklaring dersom Kristiansen frifinnes.

TV 2 har vært i kontakt med Jan Helge Andersen (40) som nå lever under annen identitet etter å ha blitt løslatt i 2019. Han ble dømt for voldtekt og drap sammen med Kristiansen. På spørsmål om han var sammen med Kristiansen da drapene ble begått, svarer han:

– Ja, jeg kan ikke si noe annet, det var jo slik det var. Det er ubehagelig at saken skal opp igjen, fordi det er lenge siden det skjedde og jeg har fått det på avstand.

annonse

Det får Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin til å reagere.

– At Jan Helge Andersen gjentar og forsterker sine løgner nå, er ikke overraskende. Andersen har begått ubeskrivelige handlinger i Baneheia. Deretter har han trukket inn sin kamerat for å slippe billigere unna selv. Han risikerer å endelig bli stilt til ansvar fullt ut, sier han til Dagbladet.

Sjødin mener Andersen risikerer opptil ti års fengsel dersom det kommer fram at han har forklart seg uriktig om Kristiansen. Han sonet ferdig dommen for drapene og ble løslatt i 2019.

annonse

Advokat John Christian Elden sier til Dagbladet at falsk anklage om drap og voldtekt isolert sett kan medføre seks til sju års fengsel.

Kristiansen begjærer seg søndag løslatt etter at Gjenopptakelseskommisjonen besluttet å gjenåpne saken hans.

Sjødin sier til NTB at Kristiansen likevel ønsker at det blir en full ny rettsrunde, i stedet for at statsadvokaten innstiller på at han skal frifinnes uten en rettsrunde.

– Ja, vi er fortsatt veldig opptatt av at det blir en full behandling av saken på ny, sier advokaten.

– Føler Kristiansen seg som en frikjent mann etter kommisjonens avgjørelse?

– Formelt er han jo ikke frikjent, men det er overveiende sannsynlig at han blir det. Derfor ønsker han løslatelse nå, sier Arvid Sjødin.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse