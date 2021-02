annonse

Det bekrefter advokat Arvid Sjødin overfor TV 2.

Viggo Kristiansen har sittet i fengsel siden han ble pågrepet i september i 2000. Sammen med sin daværende kamerat Jan Helge Andersen ble han funnet skyldig i drap og voldtekt av to jenter på åtte og ti år i Baneheia.

Kristiansen har hele tiden hevdet seg uskyldig. Torsdag ble det klart at saken gjenåpnes.

– Gjenopptakelseskommisjonen har nå tatt en nødvendig avgjørelse når det nå viser seg at dommen mot Viggo Kristiansen kan være feil, og at han kan være uskyldig, sa leder for Forsvarergruppen i Advokatforeningen Marius Dietrichson til NTB.

Til tross for at Kristiansen kunne ha begjært seg løslatt allerede i 2010, har han ikke gjort det. ‘Årsaken er at han ikke har villet kreve seg løslatt fra det han mener er en uriktig dom. Det kunne bli sett på som en erkjennelse av skyld, mener Kristiansen.

– Viggo har vært klar på at han ikke skal ut før han er frikjent. Det som har endret seg nå, er at han er overbevist om at han blir frikjent, sier Arvid Sjødin til TV 2.

– Opp til Kristiansen

Førstestatsadvokat Erik Erland Holmen sa til NTB fredag at det er opp til Viggo Kristiansen selv å begjære seg løslatt etter at kommisjonen la fram sin beslutning. Han sa videre det kan ta tid før en innstilling om påtalemyndighetens håndtering av saken kan oversendes Riksadvokaten.

Viggo Kristiansen sitter som forvaringsdømt på Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum. Han har snart sonet hele straffen på 21 år bak murene og har ikke vært prøveløslatt.

– Både forlengelsesspørsmålet og løslatelsesspørsmålet henger sammen med den videre behandlingen av den gjenåpnede saken, sa Holmen til NTB.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel.

