– Klima- og miljøsaken har aldri vært den viktigste saken å mobilisere velgere på for Senterpartiet.

– Det at partilederne Haga og Liv Signe Navarsete personlig brant for klimasaken, preget oppfatningen av partiet. Dette er nok ikke like tydelig nå, sier Anne Jortveit til Morgenbladet. Hun ledet Senterungdommen i 1990, og er siden blitt journalist og nestleder i Norsk klimastiftelse.

En rekke eksperter og tidligere Senterpartipolitiekre peker på at Senterpartiet var mer opptatt av klima før enn nå.

– Grunnen til at Trygve har kunnet holde på som han gjør, er kanskje at klima ikke er en veldig viktig sak for Sp. Det er to ting som har vært viktig for Trygve: å ta Frp på det med avgifter – derfor kaller han Siv for «avgiftsdronningen» – og å fortelle alle velgerne at MDG overhodet ikke skal påvirke Sps politikk, sier analytikeren og journalisten Anders Bonde til samme avis.

Lite opptatt

Flere peker på at Seneterparitets velgere er lite opptatt av miljø.

– I noen klimapolitiske spørsmål er Senterpartiets velgere nest gråest, etter Frp. Senterpartiets velgere er først og fremst opptatt av distriktspolitikk, sier Elisabeth Ivarsflaten, professor ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen.

Senterparti-nestleder Anne Beathe Tvinnereim avviser at partiet har blitt mindre grønt.

– Debatten er blitt rar, synes vi. Venstre og MDG har liksom tatt hevd på hva som er riktig klima- og miljøpolitikk, noe som er urettferdig. Det er helt ko-ko å legge avgifter på kjøttproduksjon, samtidig som at vi ikke skal legge avgifter på import av kjøtt. Det passer ikke inn i vår naturforvalter-tankegang, sier Tvinnereim.

