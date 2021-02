annonse

Nettavisens Espen Teigen har bakgrunn som politisk rådgiver for Sylvi Listhaug. Nå dekker han politikk i avisen. Det gjør at en norsk presse-nestor reagerer sterkt.

Trygve Aas Olsen mener Nettavisen setter hele mediebransjens troverdighet på spill, skriver Kampanje. Olsen ved Institutt for Journalistikk (IJ) mener det helt klart er etiske utfordringer knyttet til at Espen Teigen dekker Fremskrittspartiet (Frp) og Sylvi Listhaug.

– Det er det definitivt. Han har jo vært Listhaugs nærmeste medarbeider, og han var også medansvarlig for den omstridte Facebook-posten som gjorde at hun måtte gå av som justisminister. Uten å si noe om Espen Teigens kvalifikasjoner som journalist, så er det klart at han kommer nå i en dobbeltrolle som Vær Varsom-plakaten (VVP) advarer mot i punkt 2.2, sier Olsen til Kampanje.

– Hvis publikum oppfatter at det bare er å gå fra en politisk stilling i et parti til å dekke politikk journalistisk, så svekker det troverdigheten, sier han.

Null troverdighet

Han får kraftig tilsvar fra sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen.

– Hvis det er én person i norsk politisk journalistikk som folk vet noe om fortiden til, så er det Espen Teigen. Alle i Norge vet at Espen Teigen for to og et halvt år siden var Listhaugs rådgiver. Ingen vet hvilke politiske fordommer Trygve Aas Olsen har. Teigen er anerkjent som en dyktig politisk analytiker og journalist. I mine øyne har Trygve Aas Olsen null troverdighet i å dele en sånn karakteristikk.

Han legger til at Teigen og Listhaug i dag ikke har noen relasjon.

– Jeg synes det er litt påfallende, denne voldsomme oppmerksomheten rundt Espen Teigen. Det er nesten så jeg lurer på om det er noe spesielt med Fremskrittspartiet og Sylvi Listhaug.

