Demokrat og guvernør av New York, Andrew Cuomo, er under hardt press etter at flere har stått frem og anklaget ham for trusler og mobbing i forbindelse med corona-håndteringen.

Det hele startet i forrige uke da det ble kjent at Cuomo ble anklaget for å ha holdt tilbake informasjon om coronarelaterte dødsfall på sykehjemmene i delstaten.

Cuomos rådgiver, Melissa DeRosa, innrømmet at de holdt tilbake informasjon av frykt for å bli etterforsket av Trump-administrasjonen.

Ifølge New York Times skal DeRosa ha kommet med uttalelsene i en privat samtale med kollegaer fra det demokratiske partiet i delstatssenatet.

– Da vi fikk forespørselen fra justisdepartementet, måtte vi midlertidig sette forespørselen fra delstaten på vent, for å håndtere den føderale forespørselen først, forklarer DeRosa ifølge avisen etter at samtalen ble kjent.

Truet

Ifølge flere amerikanske medier skal Cuomo ha dekket over flere coronarelaterte dødsfall, men han nekter selv for at han har gjort noe galt.

– Alle dødsfall på sykehjem og sykehus har alltid vært offentliggjort og presise. Men vi skulle gjort en bedre jobb med å få denne informasjonen ut så fort vi kunne. Ingen unnskyldning, jeg tar ansvaret for det, sa han på en pressekonferanse.

Men nå har flere personer stått frem og sagt at de er blitt mobbet og truet av guvernøren. Ifølge Fox News skal demokraten Yuh-Line Niou har fått mange meldinger av folk som har blitt truet.

– Jeg kødder ikke. Mine tekstmeldinger og innboks renner over av Cuomo-historier. Mange folk har blitt mobbet, feilbehandlet og truet av ham, skrev hun på twitter.

I kid you not….my text messages, my DMs, and my inbox are flooded with cuomo stories. So many people have been bullied, mistreated, or intimidated by him. — Yuh-Line Niou (@yuhline) February 19, 2021

– Et svik

Andre politikere under Cuomo, som representerer samme parti, skal ha blitt truet til taushet i forbindelse med coronarelaterte dødsfall på sykehusene.

Demokraten Ron Kim har uttalt at Cuomo skal ha truet med å «ødelegge ham» etter en krangel.

I kjølevannet av skandalen krever nå demokratene og republikanerne at det tas grep, og at Cuomo blant annet fratas retten til å erklære unntakstilstand. Republikanerne krever i tillegg at flere i Cuomo-administrasjonen må gå av, samt en føderal etterforskning.

– Dette er et svik, sier demokraten Andrew Gounardes i delstatssenatet.

– Det er på tide å legge fra seg løgnene og komme med hele sannheten, sier republikaneren Tom Reed.

