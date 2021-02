annonse

Nå må det bli stille på det evige maset om at vi skal slutte med oljeboring – fordi kloden koker, havet stiger og Fenrisulven kommer løpende.

Vi har dessverre fått altfor mange politikere som snakker om at vi må slutte med å utvinne olje. Det hører ikke hjemme i en realistisk virkelighet. Mulig det kan virke fornuftig for de uten bakkekontakt. Men det er tross alt inntekter vi lever av, og det kommer av hardt arbeid. Ikke av drømmen om «Det grønne skiftet». Der oljekranen skal skrus av, så skal vi skal sykle og bo i høyblokker, der vi får strøm fra vindmøller og solceller.

– Hele 21,9 prosent av statens inntekter er direkte inntekter fra olje- og gassvirksomheten, skiver Norsk olje & Gass, og legger til:

– Etter 50 år med aktivitet på norsk sokkel har staten tjent over 14.000 milliarder kroner på norsk olje- og gassvirksomhet, men fortsatt er det kun 45 prosent av ressursene som er hentet opp.

Kanskje vi kan dekke inn de tapte oljeinntektene ved å kutte ut skattelette til de rike? Fra spøk til alvor, da kan ikke Norge fortsette å være verdensmester i bistand eller dele ut penger til miljøorganisasjoner. Vi må bruke øksen på budsjettet, det vil resultere i en kraftig reduksjon av offentlig sektor og velferdstjenester.

De som vil avvikle oljebransjen, har de noen gang hatt et arbeid? Det teller ikke å ha vært «rådgiver» i en organisasjon, eller drevet med politikk siden ungdommen. Arbeid er verdiskapning.

– I fjor var driftsresultat per sysselsatt i petroleumsvirksomheten på 14,7 mill. kroner. Samtidig var driftsresultat per sysselsatt i industrien på vel 64.000 kroner, mens driftsresultat innen overnattings- og serveringsvirksomheten var på knapt 89.000 kroner. For fastlandsøkonomien samlet var driftsresultat per sysselsatt på i overkant av 177.000 kroner, skriver Nettavisen, og sier at vi trenger 230 industriarbeidsplasser for å få den samme fortjenesten som fra en oljearbeider.

Det er valg til høsten

Det er vel bare Fremskrittspartiet som er økonomiske og ser på det grønne skifte som en illusjon. Senterpartiet har fremstått som et jordnært parti, men der begynner det også å knake i sammenføyningene, krefter i partiet vil ha en sluttdato for olje.

Arbeiderpartiet var et industrivennlig parti. I dag vet de ikke helt hva de skal si, så det bli «ja» og «nei» til olje. Ellers så lekker det velgere i den ene eller den andre retningen. De har alltid vært samlende, men klimapolitikk er splittende. Ap har for mange velgere som jobber i offentlige sektor, de sykler til kontoret og ser på NRK. Industriarbeidsplassene er flyttet til lavkostland, der arbeiderne mangler rettigheter. Men det er noen igjen, og flere av dem jobber i oljebransjen. Det er gutta på gølvet og fagforening. De forstår ikke helt drømmen om det grønne skiftet. De vil heller beholde arbeidsplassen. Men det ropes høyt om klimakrise, og at vi må forte oss, ellers så går verden under.

Norges økonomiske fremtid ser ikke lys ut, det er valg til høsten. Brått kan det bli flertall for å slutte med olje, og heller innføre det grønne skiftet. Men hva koster det grønne skiftet, og hva er inntektene? Det eneste vi hører at det kan bli lønnsomt, om de får en håndsrekning.

Svenske nettkunder tar seg av deler av regningen, da får havvindaktører mer konkurransedyktige vilkår.

– Dette illustrerer at vi er bakpå. Når til og med Sverige tar grep for å bygge havvind er det et tydelig tegn på at vi må gire om, og bestemme oss for hvordan vi skal løse disse tingene, sier Jon Evang i Zero til E24.

Vern om oljeindustrien – klimafornektere i hele landet foren dere!

