Grønne investeringer – det nye Dotcom?

Under en COVID-19-pandemi hvor de fleste pilene har pekt nedover, har Oslo Børs – i likhet med Wall Street – nærmest skutt i været.

I tillegg til den generelle oppgangen på børsene, har markedet kunnet bevitne at enkeltaksjer som GameStop og kryptovalutaer som Bitcoin og Dogecoin har steget med hundretalls og over tusen prosent.

Ikke minst har såkalt grønne investeringer, det vil si fornybar energi, resirkulering av plast og andre løsninger som påstås å være mer miljøvennlige enn dagens alternativer, virkelig slått ut i full blomst på Oslo Børs de siste årene.

Nå kan det være i ferd med å snu, mener børskommentator Thor Chr. Jensen.

I Dagens Næringsliv 22. februar tar Jensen for seg priskorreksjonen som forrige uke slo inn i fornybarsektoren på Oslo Børs, herunder småinvestorparadiset Euronext Growth.

– Hydrogenaksjen Nel faller over to prosent, silisiumprodusenten Rec Silicon faller seks prosent, sol- og vindselskapet Scatec faller to prosent, Aker Offshore Wind faller fem prosent og plastresirkuleringsselskapet Quantafuel faller over tre prosent, oppsummerer Jensen.

Jensen er ikke i tvil om hva grunnen er: Sammen med at den tiårige renten på amerikanske statsobligasjoner (gjeld) har steget til hele 1,4 prosent, noe som i seg selv er egnet til å trekke aksjemarkedet ned, bemerker Jensen at de grønne selskapene slett ikke tjener penger som gress.

– De grønne aksjene har null inntjening, men fagre og tomme løfter om kraftig vekst i inntjening noen år frem i tid, konstaterer Jensen.

Når grønne aksjer likevel er blant kursvinnerne i 2020, kan den eneste forklaringen være de beryktede småinvestorene, som i fjoråret valfartet til børsen med sparepenger, studielån, stimulussjekker, trygdeutbetalinger og maksede kredittkort.

– Vi har sett tidenes heftigste strøm av dumme penger på Oslo Børs, sier kommentatoren uten å legge noe imellom.

Det er nettopp belåningselementet som gjør grønne aksjer til noe mer enn bare et «artig og pussig fenomen», skriver Jensen. Hvis markedsverdien på de grønne selskapene går «åt skauen», har småinvestorene nemlig tapt penger som de har lånt og som skal tilbakebetales. På makroøkonomisk nivå kan dette forplante seg i bankenes utlån.

Konsekvensen er i ytterste fall det nye Dotcom, skriver Jensen.



Jensen viser her til et leserinnlegg av investeringsdirektør Håvard Nesheim i Dagens Næringsliv 22. februar. Nesheim frykter en reprise av Dotcom-boblen, som sprakk i år 2000 og tok mye av økonomien med seg i dragsuget.

– Dette kan ende med store tap og ringvirkninger langt ut i økonomien, lyder Nesheims dystre spådom om småinvestorfesten i grønne aksjer.

