BBC med «woke»-advarsel mot Blackadder og Prince of Bel Air.

– Denne humørløse krigen mot humorprogrammer må ta slutt, skriver Spiked.

Det konservative nettmagasinet melder om at BBC på sin app iPlayer har flagget en rekke episoder med humorprogrammet Blackadder med ulike advarsler. For eksempel har man utstyrt en episode der begrepet chocos brukes i et innslag om korstogene med to forskjellige advarsler: Episoden inneholder «språkbruk som kan være støtende» og «diskriminerende språkbruk og innhold som noen seere kan finne støtende».

Det advares også mot en reunion av den kjente TV-serien Prince of Bel Air, The Fresh Prince, som kom i 2020, uten at det er klart eller åpenbart hva det advares mot, skriver Spiked. Alle skuespillerne i episoden er afro-amerikanske og det sies ingenting rasistisk.

Ikke ny

Men utviklingen er ikke ny, konkluderer det britiske nettmagaisnet. Helt siden Black Lives Matter-bevegelsen tok av i sommer, har BBC klistret advarsler på gamle programmer, tilsynelatende drevet av et ønske om å bøte for gamle synder.

Dette knyttes i Storbritannia til woke-kulturen som brer om seg på universiteter og i akademiske miljøer, som betyr å være bevisst på det faktisk finnes «urettferdigheter i samfunnet, med spesielt fokus på rasisme». Ideologien bygger på at rasisme gjennomtrenger hele samfunnet og preger alle som har bakgrunn fra den hvite (unnskyld, melaninfattige) majoritetsbefolkningen. Om du har en mørkhudet (unnskyld, melaninrik) kjæreste eller kun omgir deg med venner med minoritetsbakgrunn, spiller ingen rolle. Som hvit er du så gjennomsyret av rasismen at du ikke ser det selv.

Spiked konkluderer med at woke-kulturen er dårlig nytt for komedier og humor.

– Komedie, mer enn noen annen sjanger, fungerer best når den nærmer seg eller tråkker over grensene for det som er akseptabelt og konvensjonelt, konkluderer Spiked.

