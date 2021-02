annonse

Det dreier seg om hjørnestensbedriften Kongsberg Gruppen som produseres blant annet våpen.

Staten eier 50,001 prosent av Kongsberg Gruppen, og syv prosent eies av Folketrygdfondet. Konsernet har 17 milliarder kroner i driftsinntekter og 7,688 medarbeidere i mer enn 40 land. De leverer høyteknologiske systemer og løsninger innen offshore, olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar, romfart og fornybare industrier.

Flere artister har kritisert Kongsberg Jazzfestival for at de blir sponset av en våpenprodusent og truet med boikott. Da kontrakten med Kongsberg Gruppen gikk ut i oktober valgte Jazzfestivalen å ikke fornye den. Men dette ble ikke godt mottatt i lokalmiljøet og det endte med at kontrakten ble fornyet.

Dette skapte reaksjoner blant noen artister. De nekter å spille på en festival som samarbeider med en våpenprodusent. Heida Mobeck spilte åpningskonsert der for to år siden sammen med blant andre Sondre Lerche og Frida Ånnevik. Men nå er det slutt:

– Jeg skal i alle fall ikke spille der nå, sier hun til Klassekampen.

Komponist og pianist Anja Lauvdal reagerer også på at festivalledelsen har snudd.

– Den opprinnelige avgjørelsen om å frasi seg sponsormidler føltes som en lettelse – en riktig avgjørelse med tanke på strømninger i miljøet, sier hun, og legger til:

– Når de snur etter press for politikere og næringsinteresser, får det en bismak.

Jazzmusiker og komponist Kjetil Møster skriver på Facebook at han håper kulturaktører kan få fatte sine avgjørelser i fred, uten å bli offer for press fra lokalpolitikere som opererer fra lommen til tvilsom industri.

Musikkskribent Audun Vinger sier at det er en kulturfestival for musikere – ikke for festivalens sponsorer. Han hevder at motstanden mot uønskede sponsorer av kulturlivet har økt. De har blitt ideologiske og det har kommet med den nye generasjonen:

– Flere enn den til nå ganske smale gruppa med uttalte motstandere av sponsoratet vil få kvaler med å opptre. Uansett hvordan man vrir og vender på det, er det knefall for sponsorer og kommersielle krefter. Det klinger veldig umusikalsk.

