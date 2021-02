annonse

Politisk redaktør i Dagbladet, Geir Ramnefjell, skriver tirsdag 16. februar 2021 en kommentar i Dagbladet som ikke kan få stå uimotsagt.

Ramnefjell mener kommentaren til Sigvald Sveinbjørnsson, sjefredaktør i Bergensavisen (BA), om Espen Barth Eide, som er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og sitter i klima- og energikomiteen på Stortinget, er direkte sjokkerende og nesten fullkomment konspiratorisk.

Dette fordi Sveinbjørnsson mener Barth Eide «har plukket seg ut klima som en slags ny lekegrind, og brøytet seg plass i Arbeiderpartiet fordi han lengter tilbake til sine milliardærvenner i Davos».

Men er dette kun en urimelig konspirasjonsteori slik Dagbladets Ramnefjell mener, eller har det noe rot i virkeligheten?

Den 3. des. 2010 publiserte Aftenposten følgende artikkel, hvor amerikanske diplomater retter hard kritikk mot daværende statssekretær Espen Barth Eide. Norske regjeringskilder skal ha advart mot at statssekretær Espen Barth Eide satte personlig karriere fremfor norske strategiske, ifølge et lekket notat fra den amerikanske ambassaden som Wikileaks sto bak.

USAs tidligere ambassadør til Norge, Benson Whitney er den som har signert notatet. Her kommer det frem spekulasjoner om at Barth Eide ønsket en toppjobb som sjef for FNs fredsbevarende operasjoner.

For å oppnå dette så skal Barth Eide flere ganger ha tatt til orde for å sende fredsstyrker blant annet til Darfur-provinsen og Haiti.

Barth Eide skal sågar ha forsøkt å manipulere Raymond Johansen.

«Ifølge kilder i GON (den norske regjeringen) manipulerte Barth Eide statssekretær i Utenriksdepartementet Raymond Johansen til å tro at utenriksminister Støre støttet en slik styrkeutplassering, når Støre ikke hadde tatt en beslutning,» heter det i notatet.

Så kan man saktens alltid stille et spørsmål ved riktigheten av disse påstandene. Men det er et dårlig skjult faktum at mange politikere, spesielt fra partier som har vært i regjering, har fått toppjobber ute i Europa etter endt politikerkarriere. I så måte er det ikke spesielt uvanlig eller rart det Barth Eide her gjør, nemlig å mele sin egen kake.

Det blir mer søkt når Ramnefjell her så bastant påstår at Barth Eide ikke har den minste tanke om egen vinning når han nå i beste politisk korrekte stil har hoppet på klimabølgen.

Barth Eide var vel ikke akkurat kjent for å være en som sto først i køen av miljøforkjempere når det var snakk om klima, før dette ble populært.

Men kanskje har han funnet et ekte engasjement som han brenner for – bokstavelig talt – i å kjempe mot menneskeskapt global oppvarming i minusgrader? Eller kanskje er det slik som Sveinbjørnsson skrev, at han lengter tilbake til lekegrinda i Davos hvor han kan nyte et glass champagne og en lekker liten kanapé eller to med litt russisk kaviar i fred og ro sammen med milliardærene?

Dette er det vel bare Barth Eide selv som vet. Men at Ramnefjell kaller det fullkomment konspiratorisk å tenke seg det siste av de to scenariene, er vel egentlig ikke noe annet enn et forsøk på å kvele legitim kritikk ved hjelp av stempling og en skitten form for retorikk.

