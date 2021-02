annonse

annonse

22. januar møtte en angivelig 50 år gammel mann født i Syria ved grenseovergangen mellom Sverige og Norge og ønsket å søke asyl.

Dagen etter, ble han asylregistrert hos Politiets utlendingsenhet (PU), og han identifiserte seg med et britisk pass. I forbindelse med asylregistreringen ble han gjort kjent med sine rettigheter og plikter som asylsøker i Norge.

Utlendingen fortalte den politiansatte at han søkte asyl på bakgrunn av at han hadde vært utsatt for «stråling» i Storbritannia. Samtidig hevdet han at Storbritannia var et korrupt land, hvor han har vært hjemsøkt av fysiske overgrep fra myndighetene.

annonse

Ifølge asylintervjuet, skal utlendingen ha vært hos stedlig politi i England fem ganger, men han fikk beskjed av politiet at de ikke kunne gjøre noe fra eller til relatert til de «strålingene» han var utsatt for.

Utlendingen hevdet at han fikk utslett på hele kroppen på grunn av «stråling» i London, og derfor så han seg tvunget til å forlate landet.

Ifølge britiske myndigheter, er utlendingen født i Syria, og kom til Storbritannia i 2000. I 2005 mestret han å få britisk statsborgerskap.

annonse

Sverige

Før utlendingen ankom Norge, skal han ha bodd fem måneder i Sverige. I Sverige fikk han også problemer med «stråling», og reiste av den grunn videre til Norge.

Utlendingen ønsket å søke asyl i Norge fordi det er et åpent, demokratisk og rettferdig land. Han fortalte politiet at han ikke ønsket å returnere tilbake til Storbritannia, og dersom han fikk avslag i Norge, ville han reise videre til andre land i Europa.

Avslag og utvist

Fire dager etter at utlendingen fremsatte sin beskyttelsessøknad, avslo Utlendingsdirektoratet (UDI) søknaden som åpenbar grunnløs. Utlendingen ble også utvist fra Norge med et innreiseforbud på et år.

28. januar fikk utlendingen beskjed om at han måtte forlate Kongeriket Norge umiddelbart, noe han ikke etterkom. Han ble derfor pågrepet 16. februar i påvente av en snarlig uttransport til Storbritannia.

Oslo tingrett besluttet fredag at utlendingen dermed kan holdes innsatt på Politiets utlendingsinternat i en uke, slik at en retur til Storbritannia innen den tid kan effektueres.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse