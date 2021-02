annonse

Ap, Sp, SV, Rødt og Frp ble mandag kveld enige om et felles forslag om ferjepriser. Forslaget skal stemmes over i Stortinget tirsdag.

– Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med forslag til reduserte fergetakster allerede for inneværende år, og en forpliktende plan for halvering av fergepriser på både riksvei- og fylkesveisamband. Løsninger for lavere takster for pendlere skal prioriteres og reduksjonen skal finansieres av staten, skriver partiene i forslaget.

