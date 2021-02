annonse

Arbeiderpartiet har samlet Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV til flere møter om kutt i ferjeprisene. Foreløpig er ingen enighet nådd mellom partiene.

Partiene avholdt et møte mandag klokken 15, men brøt opp etter en drøy halvtime for å rådslå hver for seg.

Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson Sverre Myrli hadde håpet at opposisjonspartiene skulle klare å samle seg om et felles forslag før votering tirsdag.

– Det er åpenbart et flertall i Stortinget for lavere ferjepriser. Alle opposisjonspartiene mener det. Da bør vi sørge for å få et flertall for det, sier Myrli til NTB.

Kommunikasjonssjef Kjetil Løset i Frp opplyser til NTB like før klokken 20 at det da ikke er noe nytt å melde. Ap, Frp og Sp har alle gått inn for minst en halvering av ferjeprisene.

Uenighet imellom disse tre om nøyaktig hvordan løftet skal formuleres, har gjort det umulig å nå flertall for noe som helst.

– Det illustrerer hvor vanskelig det er å ta slike ting over bordet i en kriseforhandling, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Hun legger til at SV støtter initiativet.

I finanskomiteens innstilling i saken ligger tre ferjeforslag inne, ifølge NTB:

* Frps forslag om en budsjettbevilgning på 1,5 milliarder kroner til halvering av ferjeprisene i år. Dette støttes kun av Rødt.

* Et forslag fra Frp om å be regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med en forpliktende plan for nedtrapping av ferjeprisene. Dette forslaget har fått støtte fra Sp, SV og Rødt.

* Et forslag fra Ap om å be regjeringen så raskt som mulig å komme tilbake til Stortinget med en varig løsning for å halvere ferjetakstene og senke inngangskostnaden for å kunne benytte Autopass. Dette forslaget har fått støtte fra Sp og Rødt.

