Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim bekrefter at han ønsker å stille på nominasjonslista til Oslo Frp etter at Siv Jensen valgte å trekke seg, ifølge NTB.

– Jeg har landet på at jeg ønsker å være kandidat i Oslo. Det har vært mange hyggelige henvendelser. En stor iver etter at jeg skal stille. Det setter jeg pris på, sier Jon Helgheim til Aftenposten.

Møtet hvor stortingslista for Oslo Frp i høstens valg skal bestemmes, holdes 13. mars. De forskjellige bydelslagene har frist til 27. februar for å kommw med forslag til endringer på listen.

Oslo-lista må settes sammen på nytt etter at Siv Jensen i forrige uke varslet at hun vil trekke seg som partileder og heller ikke stå på topp for partiet i Oslo ved valget til høsten.

Helgheim sier til Aftenposten at det er en av de to øverste plassene på lista som er aktuelle for ham. Han ønsker samtidig ikke å stille mot Christian Tybring-Gjedde som i dag er andrekandidat og en av dem som mange mener er den naturlige listetoppen.

Helgheim tapte i november kampen om den sikre førsteplassen for Buskerud Frp, som han i dag representerer på Stortinget.

