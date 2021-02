annonse

– Selvsagt må det aksepteres større inngrep i privatliv og i det offentlige rom under en pandemi. Men hvorfor har det ikke vært nevneverdig diskusjon om forholdsmessighet og akseptabel risiko?

Det spørsmålet stiller advokat Ove Vanebo i Morgenbladet. Han er tidligere leder av Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) og tidligere statssekretær i Justisdepartementet.

Vanebo viser til en undersøkelse om «Trusler, frykt og tillit under en pandemi», utført av forskere ved Nord Universitet sommeren 2020. Her svarte over halvparten av respondentene at sikkerhet og smittevern er viktigere enn demokrati.

– Mediene ble mer unnvikende da unntakstilstanden ble et faktum, med en overveldende andel oppslag som gjenga hva regjeringen uttrykte, snarere enn å stille krevende spørsmål, konkluderer Vanebo.

Veier ikke hensyn

Vanebo mener man i for liten grad veier ulike hensyn mot hverandre, når man stenger ned store deler av samfunnet. Han viser blant annet til at dødeligheten totalt i samfunnet har gått ned og at begravelsesbyråer sliter som følge av dette, mens eldrehjem er overfylt.

– Jeg kan forstå at politikere kvier seg for å delta i en debatt som krever faglig innsikt. Men må ikke politikere uansett gjøre dette hele tiden, for eksempel i spørsmål som gjelder rusmiddelpolitikk? Det er også grunn til å påpeke at Sverige forsøkte å rendyrke en «vitenskapelig» virushåndtering, med svært negative resultater som utfall. FHI understreker selv at blant annet vaksinestrategien «er en etisk og politisk beslutning».

– Det er på tide å gjenreise politikkens rolle i hvordan landet nå skal gjenåpnes.

