Den første filmen fra da Nasas nye Mars-robot Perseverance landet på Mars, er nå offentliggjort.

Videoen viser hvordan fallskjermen blir utløst, og robotens ferd motoverflaten på den røde planeten.

– Dette er virkelig fantastiske videoer, sier Michael Watkins, leder for Nasas Jet Propulsion Laboratory.

– Dette er første gang noensinne at vi har kunnet fange en hendelse som landingen på Mars, føyer han til.

Landingen skjedde torsdag i forrige uke. Roboten skal lete etter forhistorisk liv.

Den norskutviklede georadaren Rimfax er ett av de syv vitenskapelige instrumentene om bord er d

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021