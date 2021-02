annonse

For sjette kveld på rad barket voldelige demonstranter og politi sammen i Barcelona.

Bakgrunnen skal være pågripelsen av rapperen Pablo Hasél, skriver NTB.

Hasél er dømt til ni måneders fengsel for å ha kalt tidligere kong Juan Carlos for en mafiaboss, glorifisert terrorisme, og for å ha anklaget politiet for å ha torturert og drept demonstranter og migranter.

De voldelige demonstrantene kastet blant annet flasker og fyrverkeri mot politiets hovedkvarter i Barcelona.

Flere titalls personer skal være skadd og pågrepet i forbindelse med opptøyene denne uken.

