Barnevernstjenesten i bydelen Alna i Oslo får krass kritikk av Oslo tingrett etter å ha holdt to barn atskilt fra foreldrene i flere år.

En dom fra tingretten slår fast at barna og foreldrene er holdt fra hverandre i årevis uten grunnlag, skriver Dagbladet.

En av lederne i tjenesten etterforskes også for straffbar motarbeidelse av rettsvesenet i samme sak.

For fire år siden mente barnevernet i Alna at foreldreparet utøvde vold ovenfor barna og ble fratatt omsorgen for sine to barn. Foreldrene ble senere blankt frifunnet for voldsanklagene i retten.

Etter dommen får foreldrene sin yngste datter hjem igjen etter fire års kamp. Samtidig vil de få muligheten til å bygge ny relasjon til sin eldste datter, som nå er blitt tenåring.

Bydelsdirektør i Alna, Marius Trana, opplyser til Dagbladet at dommen ikke vil bli anket.

