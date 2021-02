annonse

Mímir Kristjánsson mener sytingen over fremtiden må ta slutt. Vi har råd til det meste, mener han.

Regjeringen la nylig frem perspektivmeldingen. De varslet at statens utgifter om få år vil øke raskere enn inntektene. Frem mot 2060 kan det bli et udekket finansieringsbehov over statsbudsjettet på rundt fem milliarder kroner i året.

– Nye utgifter må finansieres ved omprioriteringer og kutt i budsjettene. Norge vil dermed ligne mer på andre land i den økonomiske politikken enn vi har gjort til nå, sa finansminister Jan Tore Sanner.

De fleste fikk et dyster tone over dette. Det blir verre. Men Mímir Kristjánsson, som er gruppeleder for Rødt i Stavanger, tar en annen vinkling:

– I Perspektivmeldingen, som nylig ble lansert med de sedvanlige dommedagsprofetiene fra Jan Tore Sanner, er planen en vekst i Fastlands-BNP per innbygger på 1,1 prosent årlig fram til 2060. Det høres kanskje lite ut, men når vi har kommet til 2060 betyr det at BNP per innbygger er vokst med over 50 prosent. Vi blir rikere, mye rikere, i tida som kommer, skriver han i Klassekampen.

Og hvilken krise er det egentlig man snakker om?

For «samlet sett spår altså regjeringen at verdens rikeste land skal bli veldig mye rikere de neste førti årene. Det er jo gode nyheter. Men det er også litt rart å tenke på. For hvis vi får stadig bedre råd, hvorfor varsler Jan Tore Sanner samtidig at «oppvasken kommer nå»? Hvorfor må vi kutte dersom vi får stadig mer å rutte med?»

Kristjánsson mener den private rikdommens framtid «kan oppsummeres i tre ord: Mer, mer og mer. Hver av oss forbruker i dag 50 prosent mer enn vi gjorde for 20 år siden. Antall flyreiser er doblet. Vi har fått mer enn halv million flere biler. På Vinmonopolet er salget av sjampis tredoblet. Og slik skal det fortsette.»

Men rikdommen som kommer, er privat. Kristjánsson sier ulikheten øker samtidig med rikdommen. Veksten kommer ikke alle til gode. 30 prosent har opplevd fallende reallønn siden Høyre tok over i 2013, hevder han. Rikdommen vokser side om side med ulikheten.

For Rødt er løsningen mer stat og mer omfordeling:

– Den offentlige velferdens framtid kan ifølge regjeringen oppsummeres med tre ord: Har ikke råd. Landet vårt blir bare rikere og rikere, og likevel blir det stadig vanskeligere å finne penger til å ta vare på befolkningen. De samme milliardene som sitter så løst når formuesskatten kuttes, er plutselig helt umulige å finne når barn skal få brillestøtte. Merkelig! tordner Mímir Kristjánsson.

