annonse

annonse

Fremtiden til Det republikanske partiet virker å være direkte knyttet til hvilke politiske valg tidligere president Donald Trump foretar seg fremover.

USA Today melder at det foregår en «borgerkrig» innad Det republikanske partiet i USA, og at velgerne som støttet Trump i presidentvalget i november er klare til å ta en side. Nesten halvparten av dem opplyser at de ville ha forlatt partiet slik det ser ut i dag og fulgt Donald Trump inn i et nytt parti, dersom den tidligere presidenten hadde bestemt seg for å opprette ett.

Tallene kommer frem i en ny meningsmåling som Suffolk University har gjort på vegne av avisen, som ble offentliggjort søndag. Hele 46 prosent av republikanerne sier at de ville ha forlatt Det republikanske partiet og blitt med i Trumps nye parti. Bare 27 prosent opplyser at de vil forbli i Det republikanske partiet, mens de resterende er usikre.

annonse

– Vi føler at republikanerne ikke kjemper nok for oss, og vi ser alle at Donald Trump kjemper for oss så hardt han kan hver eneste dag. Men så har man etablissementsrepublikanerne som bare er enige med etablissementsdemokratene om alt, og aldri går til motangrep, forklarer en republikansk småbedriftseier fra Milwaukee til USA Today.

Fox i motbakke

Meningsmålingen undersøkte også tilliten til USAs mediekanaler blant republikansk velgere, og kom med foruroligende funn for Fox News – den dominerende nyhetskilden for konservative i USA. Mens 58 prosent av Trump-velgerne opplyste at Fox var deres mest pålitelige nyhetskilde i en tilsvarende meningsmåling i oktober 2016, raste tallet til 34 prosent i den nye meningsmålingen.

annonse

Tilliten til to relativt nye konservative nyhetskanaler som har gjort et navn for seg selv i det amerikanske medielandskapet ved å støtte Trump i tykt og tynt, Newsmax og One American News Network (OANN), har derimot steget voldsomt blant Trump-velgerne. Mens 17 prosent av dem anser Newsmax som den mest pålitelige nyhetskilden i USA, er det tilsvarende tallet 9 prosent for OANN.

David Paleologos, direktør for Suffolk University Political Research Center, sier at funnene kan gjenspeile «et seismisk skifte i landskapet av pålitelige nyhetskilder for konservative i USA.»

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474