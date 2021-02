annonse

Republikanernes tidligere leder i Representantenes hus, Newt Gingrich, mener at Donald Trump fortsatt er den ubestridte lederen av Det republikanske partiet.

Gingrich kom med kommentarene søndag på New York City AM 970-radioprogrammet «The Cats Roundtable», hvor han snakket om tidligere president Donald Trumps avgang fra Det hvite hus og fremtiden til Det republikanske partiet.

Han beskrev Trumps «påvirkning» som «enorm», til tross for de nylige interne stridighetene innad i Det republikanske partiet, som har kommet til overflaten i kjølvannet av riksrettssaken i Senatet.

Maktesløs McConnell

Gingrich mener at ingen i Det republikanske partiet, inkludert partiets mektige leder i Senatet, Mitch McConnell, «kan utfordre Trump.»

– Det er veldig slående at president Trump fortsatt har så stor innflytelse i partiet at ingen kan bekjempe ham. Jeg mener, man kan klage på ham, man kan kritisere ham, men McConnell kan umulig utfordre Trump. Han har ikke en stor nok base, sa Gingrich til programleder John Catsimatidis.

Virkelighetsfjerne politikere

Gingrich kritiserte deretter det republikanske politiske etablissementet i Washington for å leve i sin egen verden – i utakt med sine velgerbaser:

– Dette er en påminnelse om at det finnes et slags innsideretablissement som sitter på cocktailfester i Washington. Og så finnes dette enorme landet utenfor Washington. Og dette landet i 2015 – omtrent to til én – likte ikke den republikanske ledelsen i Kongressen, og dette var forløperen til at vi endte opp med Trump som presidentkandidat, sa han.

Jobbe med

Gingrich mener derfor at republikanske lederne må jobbe med Trump, og ikke mot ham. Han ga honnør til republikanernes leder i Huset, Kevin McCarthy, for å gjøre akkurat det:

– Jeg tror Kevin McCarthy har vært mye smartere (enn McConnell) da den republikanske lederen i Representantenes hus anerkjenner at hans evne til å oppdrive ekstra seter hviler nesten utelukkende på å jobbe med Trump – ikke å slåss mot ham, argumenterte han.

