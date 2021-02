annonse

Tidligere president Donald Trump skal neste helg meddele verden at han blir Republikanernes «antatte» kandidat i 2024, ifølge NTB.

Det er ventet at Trump skal holde en tale på et CPAC-møte i Orlando om en knapp uke. Ifølge anonyme kilder som nettstedet Axios har snakket med, vil den tidligere presidentden bruke anledningen til å vise at han har stor grad av kontroll over Det republikanske partiet.

Den konservative konferansen som holdes i Orlando, vil være Trumps første offentlige opptreden etter at han forlot Washington og Det hvite hus i morgentimene 20. januar.

En erfaren Trump-rådgiver sier til Axios at talen vil bli en karftmarkering og at Trump vil vise hvem som er sjefen i partiet, selv om han er ute at Det hvite hus og fratatt Twitter-kontoen.

Axios melder at holdningen blant Trumps rådgivere er at ekspresidentens makt over Det republikanske partiet er mer solid enn noen gang, og at ingen vil våge å utfordre ham.

