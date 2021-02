annonse

Bilen er i hardt vær i Oslo, parkeringer forsvinner og områder stenges for trafikk. Byen kveles sakte.

Redaktør i Finansavisen sier at Lan Marie Berg har fjernet parkeringsplasser samtidig som hun har økt beboerparkeringsavgiften med 50 prosent. På dette tjener de 200 millioner kroner i året. Men det er ikke nok plasser i forhold til solgte beboerparkeringer. Hegnar mener at de har solgt en vare som det ikke dekning for.

Lan Marie Bergs begrunner det hele med miljø, luftkvalitet og prioriteringen av gående, syklende og brukere av kollektivtransport. Hun sier også at tilbakemeldingene de får er at folk stort sett er fornøyde.

– Noen tegner opp et nytt sykkelfelt, og så ryker parkeringsplassene. Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg fra MDG hører ikke etter. Hun gjentar hovedbudskapet uansett innvendinger, skriver han i Finansavisen, og sier at politikken går utover livene til mange:

– Bilister, beboere og næringsdrivende som trenger bil i sin yrkesutøvelse, når ikke frem.

Hegnar skriver at på ett område viser de en grådighet som er avtalemessig tvilsom, og som provoserer stadig større grupper av bileiere. Det gjelder den såkalte beboerparkeringen.

– I store deler av byen har kommunen, ofte i sammenheng med at P-plasser fjernes, etablert beboerparkering, hvor bileiere som vil parkere der, betaler 5.400 kroner i året – opp 50 prosent fra 2020.

Alle som kjøper denne tillatelsen, regner selvfølgelig med at det er P-plasser tilgjengelig, skriver Hegnar, og legger til at det er ikke tilfelle. Det har blitt vanskeligere å finne plasser. Han mener at de selger altså en vare eller tjeneste som de ikke kan levere.

– Men samferdselsbyråd Nguyen Berg er helt avvisende. Til Aftenposten sier hun at «det aldri har vært et mål at det skal være et én-til-én-forhold».

