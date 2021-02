annonse

Det sier 21 år gamle Dyveke Irene Dufseth Lundsæter. Hun mener at bolighaier ikke har krav på koronastøtte.

Dufseth Lundsæter jobber deltid i en organisasjon og er også kommunestyrerepresentant for Rødt i Ringsaker i Hedmark. Hun og ti andre har hengt opp plakater, og protesterer mot at de ikke kommer inn på boligmarkedet i Oslo.

– Jeg har ikke sjans i helvete til å komme meg inn på boligmarkedet i Oslo. Jeg har en under gjennomsnittlig lønn, så det kan jeg drømme lenge etter. En av grunnene til at prisene er presset sånn opp, er at det finnes rike folk der ute som hamstrer boliger for å kunne leie ut til andre til blodpris, sier hun til Avisa Oslo, hun protester også over at bolighaier skal få krisestøtte:

– Formålet er å vise sinne mot regjeringen og Stortinget for den støttepakken de har kommet med til bolighaier. Vi er ikke fornøyd med at mine, dine og våre felles skattepenger går i lommene på de som allerede er rike og har kapital, slik at de kan fortsette å holde boliger tomme når vi har en boligkrise, spesielt her i Oslo.

Dufseth Lundsæter sier at flere unge har latt seg provosere av at Stortinget vil gi støtte til boligspekulantene. Hun understreker at bare Rødt stemte mot. Derfor tok hun initiativ og fikk med seg elleve unge voksne til å henge opp plakater mot kompensasjonsordning for bolighaier.

– Lovlig eller ulovlig, det driter jeg i. Vi er sinna fordi dette skjer likevel. Det er grovt urettferdig at bolighaier skal få koronastøtte, uansett hvordan du vrir og vender på det. Det veier ikke opp for at Stortinget og regjeringen har valgt å kompensere for tomme boliger, samtidig som det er hjemløse folk i Oslo, sier hun og legger til:

– Årsaken til at jeg ikke får spart mer er at jeg betaler blodpris for å leie. Er det knipe i økonomien til bolighaiene, er mitt råd enten å selge boligene eller å redusere leien. Dette vil bidra til å presse prisene ned i boligmarkedet i Oslo.

