I løpet av ti år mottok ordfører i Namsskogan, Stian Brekkvassmo, 150.000 kroner som egentlig skulle ha gått til Namsskogan jeger- og fiskeforening, skriver Namdal Arbeiderblad (NA).

– Jeg har ingen forklaring på hvordan det kan ha skjedd, og jeg oppdaget det ikke før i slutten av januar i år, da det kom et større beløp på kontoen, sier ordfører Stian Brekkvassmo.

Etter at ryktene begynte å gå «på bygda» i Namsskogan, så tok ordføreren umiddelbart affære og varslet leder i Trøndelag Ap, ifølge ham selv.

– Jeg gikk inn på kontoutskriften og så at Norges Jeger- og Fiskeforbund (NJFF) hadde overført over 63.000 kroner til meg i 2020, mesteparten i desember. Teksten i overføringene tilsa ikke hva dette handlet om, og hvor pengene egentlig skulle, sier Brekkvassmo.

Fylkesleder i Norges jeger og fiskeforbund (NJFF), Endre Alstad, synes det er merkelig at dette kan ha pågått over så lang tid uten at det har blitt oppdaget.

– Det er jo egentlig ganske utrolig at det kan ha pågått over så lang tid uten at noen har reagert. Jeg skjønner at noen da vil spørre om det ikke kom fram av årsregnskapene, men jeg har forstått at regnskapsførselen var satt bort. Det blir bare spekulasjoner, men jeg antar at årsmøtene opp igjennom ikke har gått gjennom regnskapet post for post, ellers ville dette sannynligvis ha blitt oppdaget med én gang. Det er vanlig å føre medlemskontigent som første post på inntektssiden, sier han.

Brekkvassmo sier saken har plaget ham siden han oppdaget hva som hadde skjedd.

– De som kjenner meg, vet at jeg er et ekstremt verdiorientert menneske og et stort følelses- og samvittighetsmenneske. Det er ekstremt ubehagelig for meg og min familie at det i hele tatt blir stilt spørsmål rundt min redelighet.

På spørsmål om ryktene går på personen eller politikeren, svarer ordføreren dette:

– Jeg har mine tanker om det, men det gagner ingen om vi drar det ned på et slikt nivå, sier han bestemt.

Brekkvassmo var leder for Namsskogan jeger- og fiskeforening for ti år siden men sto også oppført som lokallagsleder fram til årsmøtet i 2012. Brekkvassmo ble ny ordfører i Namsskogan i 2011, men var på papiret leder i foreningen i noen måneder til.

I dialog med Alstad har Brekkvassmo overført pengene tilbake til forbundet, men har altså alikevel blitt anmeldt, bekrefter politistasjonssjef Svenn Ingar Viken.

