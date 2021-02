annonse

Blir verdens første folkevalgte forsamling som tar steget helt ut – ved å anvende det sterkt ladete begrepet «folkemord» om Beijings aktiviteter mot sine muslimske minoriteter.

The Globe and Mail melder at det canadiske underhuset mandag overveiende stemte for å erklære at Kina begår folkemord mot sin muslimske minoritet i landets vestlige Xinjiang-provins. Men statsminister Justin Trudeau og resten av hans regjeringskabinett avsto fra å stemme, i det som blir beskrevet som «et historisk iskaldt forhold mellom Ottawa og Beijing.»

Den parlamentariske erklæringen fastslår at «kinesiske aktiviteter i Xinjiang strider med FNs folkemordskonvensjon». Den ble vedtatt med enorm margin – med 266 for og null stemmer imot – og ble støttet av alle konservative opposisjonspartier og dusinvis av liberale parlamentsmedlemmer.

Underhuset stemte også for å vedta en annen erklæring, som oppfordrer Den internasjonale olympiske komité til å flytte vinter-OL 2022 fra Beijing, hvis Det kinesiske kommunistpartiet fortsetter sin brutale behandling av uigurer i Xinjiang-regionen.

De parlamentariske erklæringene vil garantert irritere Beijing, som allerede har et svært anstrengt forhold til Ottawa.

Regjeringen avstod

Trudeaus regjering har tidligere vært tilbakeholden med å beskrive Kinas oppførsel som folkemord, og insistert på at saken krever mer studier og uavhengig etterforskning fra et internasjonalt organ som FN.

Trudeau og hans kabinett bestemte seg derfor for å ikke stemme over erklæringen, men hans utenriksminister, Marc Garneau, dukket likevel opp under avstemningen for å gjøre et poeng ut av at den canadiske regjeringen hadde bestemt seg fra å avstå fra å stemme.

– Jeg avstår fra å stemme på vegne av Canadas regjering, sa han.

Denne avgjørelsen falt ikke i god jord hos opposisjonsleder Erin O’Toole, som også var pådriveren bak den parlamentariske avstemningen:

– Det faktum at herr Trudeau ikke engang viste seg, er et forferdelig tegn på ledelse, sa han.

Presedens

Den uigur-canadiske advokaten Mehmet Tohti, administrerende direktør for menneskerettighetsgruppen Uyghur Rights Advocacy Project, kaller erklæringen enestående.

Den representerer en milepæl for den uiguriske saken ettersom det er første gang at et folkevalgt lovgivende organ i verden formelt erklærer at Kinas behandling av den muslimske folkegruppen utgjør et folkemord.

– Canada har gitt presedens, sa han.

