Klassekampen-redaktør etterlyser debatt om norsk basepolitikk.

For første gang i nyere tid er det amerikanske bombefly på en norsk flybase. De første amerikanske bombeflyene som skal være i Norge i rundt en måned, landet ved Ørlandet flystasjon i Trøndelag mandag.

Utplasseringen har fått kritikk særlig fordi det skaper et mer anstrengt forhold til vår nabo Russland. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har imdlertid avvist hele problemstillingen. Ifølge Bakke-Jensen er økt interesse fra våre allierte for å operere i nord «fullt og helt i tråd med norske sikkerhetspolitiske interesser» og den norske basepolitikken.

Klassekampens redaktør Mari Skurdal er imidlertid urolig for at basepolitikken tøyes.

– Det er kanskje en svakhet med basepolitikken at den er så vagt formulert at myndigheter kan tolke inn nesten hva de måtte ønske. Det er likevel underlig at enhver opptrapping presenteres som om ingenting har skjedd – som om det går en rød tråd fra 1949 til i dag, når Nato-tilstedeværelsen i realiteten øker. Det er behov for en god og grundig debatt om balansen mellom avskrekking og avspenning i nord. Da må forsvarsministeren slutte å si at alt er som før, skriver Skurdal på lederplass i avisen.

