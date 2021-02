annonse

Norge har brukt millioner av kroner og smisket med diktaturer for å bli valgt inn i FNs sikkerhetsråd. Det lyktes, og nå skal Norges agenda promoteres. Men hva er den egentlig?

Et av fire området, er det Erna Solberg omtaler som «sammenhengen mellom klima og sikkerhet». Torsdag skal hun tale digitalt for første gang etter at Norge ble medlem ved årsskiftet.

– Det som er spennende, er at det er et møte på ett av de fire innsatsområdene som vi har snakket om å forsterke med vårt medlemskap, nemlig sammenhengen mellom klima og sikkerhet, sier Solberg til NTB.

Så kommer hun med en påstand som er typisk for dagens lemfeldige forhold til fakta. Klimaendringene tas uten videre for gitt, og de skal angivelig ha betydning for alt som skjer.

– Veldig mange av de konfliktene vi har i dag, er klimarelatert. Mange som er sårbare for klimaendringer, er også sårbare for væpnede konflikter, sier Solberg ifølge NTB.

Men hvor har hun det fra? Hvilken forskning er det som kan påvise at det er en sammenheng mellom klimaendringer og noen av de konfliktene vi ser i dag?

Hvis vi ser til forskningen, som vi kunne anta vil lete på alle mulige måter etter å finne nettopp slike sammenhenger, er det ingen overbevisende funn som viser noen sammenheng. Dette skriver PRIO-forsker Nils Petter Gleditsch i en gjennomgang i Journal of Peace Research av forskningslitteraturen.

«Overordnet sett gir forskningen gjennomgått her bare begrenset støtte til å anse klimaendringer som en viktig innflytelse på væpnede konflikter.»

Og han advarer snarere mot å gjøre det:

«Imidlertid kan det å fremsette klimaendringer som et sikkerhetsproblem muligens influere aktørenes syn på saken og føre til en selvoppfyllende profeti.»

På engelsk:

«Overall, the research reported here offers only limited support for viewing climate change as an important influence on armed conflict. However, framing the climate issue as a security problem could possibly influence the perceptions of the actors and contribute to a self-fulfilling prophecy.»

Men det hindrer ikke Solberg fra å hevde en slik sammenheng, og NTB stiller ingen kritiske oppfølgingsspørsmål. Det påstås – og aksepteres uten videre.

Og ut fra disse ubegrunnede påstandene oppstår behovet:

«Risikoen for konflikt, økt behov for fredsbevarende styrker og støtte til land som rammes hardt av klimaendringene,» står på dagsordenen for møtet skriver NTB

– Den langsiktige endringen som klimaendringene skaper, fører til kamp om naturressurser, forflytninger blant folkegrupper og forsterker konflikter som ligger i bunn mange steder. Det er det viktig at Sikkerhetsrådet adresserer, sier Solberg.

Ja ha. Og hvordan skal det adresseres? Hva er Norges forslag?

«Blant tiltakene som er foreslått, og som Norge støtter, er å ha en egen spesialutsending for sikkerhet og klima under generalsekretæren, som vil belyse problemstillingene i FN,» kan vi lese i artikkelen.

Jo altså en «spesialutsending for sikkerhet og klima».

Kommentar

Noen ganger synes jeg det går en smule automatikk i kommentarfeltets påstander om at norske politikere sier og gjør for å posisjonere seg til lukrative og prestisjefylte jobber i utlandet. Men det er verdt å ha denne mistanken i bakhodet. Og det gjelder i høyeste grad også i dette tilfellet.

Det er neppe usannsynlig at Erna Solberg takker nei til å fortsette som leder for Høyre etter valget i høst. Muligheten for at Høyre vinner valget, er temmelig små. Ville hun deretter bli beæret over å bli tilbudt en jobb i FN som nettopp en slik spesialutsending?

Sannsynligvis. Og ved å fronte denne (fiktive?) saken i Sikkerhetsrådet, har hun naturligvis lagt inn en god søknad.

Mangelen på integritet hos norske politikere er mildt sagt forstemmende. La meg gjengi teksten i min siste bok (som er i annet opplag): Norske politikere som fortjener respekt – en fullstendig gjennomgang.

I det omfattende arbeidet med boken har det ikke lykkes forfatteren å finne noen norske politikere som fortjener respekt. Beklager. Den erkjennelsen er imidlertid et viktig vitnesbyrd over vår tid. Derfor denne boken.

